Jhon Durán y una opción de última hora de un grande de Portugal; la prensa habla del tema

Jhon Duránaún no tiene equipo para la temporada que se avecina en el fútbol internacional, y de momento, tendría que reportarse con Al Nassr, que es dueño de sus derechos deportivos. Pero en las últimas horas desde el 'viejo continente' llegaron noticias sobre el futuro del delantero colombiano; un 'grande' de Portugal lo tiene en la mira.

De eso, se habla en la prensa deportiva de la nación lusitana, haciendo énfasis en que dicho club ya emprendió conversaciones para intentar cerrar la cesión de Durán. El equipo que querría tenerlo en sus filas para la temporada 2026/2027 es el Benfica, escuadra donde juega el también 'cafetero', Richard Ríos.

"El interés por Jhon Durán ha pasado de las conversaciones a la acción. Se está negociando con el delantero colombiano en Oriente Medio, y Mário Branco (director deportivo del Benfica), ha viajado para intentar cerrar la cesión del jugador del Al Nassr", se leyó en la página web del diario 'Récord'.



Jhon Durán con la Selección Colombia - Foto: AFP

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A renglón seguido, ese tabloide complementó que "justo cuando parecía que la mayoría de los movimientos del Benfica estaban cerrados, dado que la renovación defensiva ya está en marcha, la directiva del Benfica volvió a acelerar el proceso, y hay esperanzas de que el director general regrese a Lisboa con el expediente cerrado, y con otro refuerzo para el entrenamiento de la próxima semana".

Recordemos que Durán estuvo en la más reciente campaña en el Zenit de San Petersburgo; sin embargo, no tuvo el rendimiento esperado y su estadía estuvo marcada por las polémicas.

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¿Qué otros equipos están interesados en Jhon Durán?

Mientras que esas informaciones llegaron en el cierre de la jornada del jueves, desde Turquía también se menciona a Durán como posibilidad de refuerzo para el segundo semestre de 2026. De esa forma, algunos medios como 'Fanatik' indicaron en las últimas horas que el antioqueño llegaría a territorio turco para tratar de arreglar alguna posibilidad allí. Se habló también de Galatasaray e incluso de otro club de menor importancia como Corum FK.