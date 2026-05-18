Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Copa Libertadores

El chileno Coquimbo Unido recibe este martes al colombiano Deportes Tolima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en un juego al que ambos llegan con siete puntos para pelear por el liderato del Grupo B y el avance a octavos en la quinta fecha de la Copa Libertadores.

El cuadro de Ibagué, no obstante, es el líder por los nuevos criterios de desempate de Conmebol, en una zona en la que también están el peruano Universitario y el uruguayo Nacional igualados con cuatro unidades.

Los Pijaos tienen la ventaja de haber ganado por 3-0 a los Piratas en la ida disputada a finales de abril, por lo que el partido es clave dentro de un grupo con mucha paridad.

El equipo dirigido por Hernán Caputto llega con ilusión tras el triunfo por 2-1 sobre Universitario en la jornada anterior, que le hace soñar con prolongar su presencia en el torneo continental, que ha vuelto a disputar tras 34 años de su debut.



En la liga chilena, vienen de vencer como locales por 3-0 a Audax Italiano, el pasado viernes, para ubicarse quintos y en zona de clasificación internacional, luego de un comienzo irregular.

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“Han sido partidos duros, difíciles. Dijimos que lo teníamos que afrontar, dijimos que íbamos a estar preparados y el equipo ha funcionado, ha estado a la altura”, dijo Caputto en una entrevista con el medio chileno Redgol.

La localía ha sido un factor al cual los aurinegros apuestan para tratar de inclinar la balanza, pues en esta copa han sido fuertes jugando en casa, con la victoria frente a los peruanos y el empate ante Nacional en el debut.

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Tolima, en cambio, perdió el sábado ante Atlético Nacional por 0-1 en el duelo de ida de las semifinales de la liga colombiana, pero en la Libertadores había vencido en casa por 3-0 al Nacional uruguayo en la cuarta fecha.

El rendimiento en la Libertadores para el cuadro dirigido por el técnico Lucas González ha sido sólido, apoyado en los goles del extremo Jersson González y el delantero Luis Sandoval, que convirtieron en el partido de ida ante Coquimbo.

En la última fecha del grupo B, Coquimbo ira de visitante ante Nacional en Montevideo, mientras Tolima también irá a domicilio frente a Universitario, ambos se jugarán el próximo 26 de mayo.

Hora y dónde ver Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima

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Fecha: martes 19 de mayo.

Hora: 5:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo, Chile.

Transmisión: Disney Plus.