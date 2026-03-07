Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ‘Chicho’ Arango salió en camilla y con un corte, tras duro choque en Águilas vs Nacional

‘Chicho’ Arango salió en camilla y con un corte, tras duro choque en Águilas vs Nacional

El delantero de Atlético Nacional, Cristian ‘Chicho’ Arango sufrió un golpe con un rival, este sábado, preocupó al caer inconsciente, pero al ser retirado ya estaba lúcido.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de mar, 2026
Cristian 'Chicho' Arango
Cristian 'Chicho' Arango lesionado en Águilas vs Nacional
