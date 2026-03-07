‘Chicho’ Arango salió en camilla y con un corte, tras duro choque en Águilas vs Nacional

En Águilas Doradas vs Atlético Nacional se vivieron instantes de preocupación con Cristian ‘Chicho’ Arango luego de un golpe de cabezas con Diego Hernández, que lo dejó tendido en el terreno de juego y teniendo que salir en camilla.

Al minuto 5, el delantero de los ‘verdolagas’ disputó una pelota aérea con el defensor rival, pero tras chocar cayó inconsciente y sus compañeros de inmediato lo auxiliaron y llamaron al cuerpo médico.

Tras unos instantes fue retirado ‘Chicho’ Arango en camilla, ya consciente, pero con sangre en su rostro por un corte producto del choque de cabezas con Hernández, de Águilas Doradas.

Desde Atlético Nacional informaron que “una vez sepamos el diagnóstico de Cristian Arango, se los comunicaremos. Como todos ustedes vieron, salió consciente del campo de juego”.



Tras ser atendido en el camerino del estadio Cincuentenario, el experimentado delantero salió y se sentó en el banquillo de suplentes, dando un parte de tranquilidad por lo que le sucedió.



Así fue el duro golpe de Cristian 'Chicho' Arango en Águilas vs Nacional:

🚨⚽ ¡Imágenes sensibles! ¡Preocupación en Atlético Nacional!



'Chicho' Arango recibió un fuerte golpe y tuvo que salir en camilla en los primeros minutos vs. Águilas Doradas.