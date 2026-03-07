Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Gustavo Cuéllar tiene acuerdo con equipo colombiano y desde Gremio deberán 'bajarse del bus'

Gustavo Cuéllar tiene acuerdo con equipo colombiano y desde Gremio deberán 'bajarse del bus'

Desde Gremio tomaron la decisión de rescindir el contrato de Gustavo Cuéllar, pero eso implicó que debían pagarle una buena suma de dinero por ello. ¡Se reveló la cifra!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de mar, 2026
Comparta en:
Gustavo Cuéllar en su paso por el Gremio de Porto Alegre.
Gustavo Cuéllar en su paso por el Gremio de Porto Alegre.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad