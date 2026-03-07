Gustavo Cuéllar tiene acuerdo con equipo colombiano y desde Gremio deberán 'bajarse del bus'

Gustavo Cuéllar está a nada de ser nuevo jugador del Deportivo Cali, de retornar al fútbol profesional colombiano; volver al equipo donde tuvo su debut como profesional. El volante barranquillero terminó su contrato con Gremio, escuadra en la que no tuvo su mejor nivel a causa de las lesiones y otros problemas; desde Brasil han seguido estas novedades y todo porque el elenco 'celeste y negro' de Porto Alegre deberá 'bajarse del bus'.

Y es que el 'tricolor inmortal' llegó a un acuerdo con el exJunior de Barranquilla para rescindir su vínculo contractual, pero esto implicaba a que también deberían pagarle una cantidad de dinero por ello; se reveló la cifra que desembolsaría la directiva del Gremio al centrocampista 'curambero'.

Gustavo Cuéllar (izq.) en acción de juego con Gremio en el Brasileirao. AFP

"El club no ha confirmado la cifra, pero 'Globo Esporte' ha sabido que se espera que el jugador de 33 años reciba alrededor de R$ 15 millones . Esta cifra corresponde a lo que le correspondía según el resto de su contrato, que vencía hasta diciembre de 2026", informaron en el medio brasileño.



Cuéllar Gallego sólo disputó un partido con el 'celeste y negro' en el 2026, en la caída 1-0 frente a Sao paulo por la segunda ronda del Campeonato Gaucho, y estuvo en el banco de suplentes en otros cuatro compromisos. Desde la directiva del conjunto de Porto Alegre decidieron concluir el contrato del futbolista, de 33 años, porque "entre bastidores, el ambiente ya no era propicio para la permanencia del mediocampista".

De otro lado, el futbolista de nuestro país precisó en algunas ocasiones que su bajo nivel en Gremio se debió porque no hubo una buena planificación para su rendimiento, lo que le provocó una serie de lesiones.



El acuerdo entre Deportivo Cali y Gustavo Cuéllar

Por su parte, el viernes anterior, la institución 'azucarera' precisó en un comunicado que llegó a un acuerdo con el volante oriundo de Barranquilla.

"El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Gustavo Cuéllar para su posible vinculación a la institución.

Este acuerdo se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales establecidos entre las partes y a la realización satisfactoria de los exámenes médicos correspondientes.

En caso de que dichos procesos se desarrollen de manera favorable, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali, dentro del proceso deportivo liderado por el cuerpo técnico de la institución.

El Deportivo Cali, comprometido con la transparencia y la veracidad de la información, continuará siendo el único medio oficial para comunicar cualquier novedad relacionada con este y otros movimientos institucionales, a través de sus canales oficiales", se leyó en la notificación de la institución verde vallecaucana.