Arde el Real Madrid por la suplencia de Vinícius; "nadie se tiene que sentir ofendido"

Xabi Alonso restó importancia a la suplencia del brasileño Vinícius en el estreno en la Champions League contra el Olympique de Marsella, la segunda en cinco partidos de la temporada, y aseguró que "nadie se tiene que sentir ofendido".

"Estamos en un momento del calendario muy exigente y necesitamos a todos, a Vini, a Rodrygo, a Franco, a Brahim, a Gonzalo. Lo importante es que todos se sientan preparados porque vamos a necesitarlos durante la temporada", aseguró en rueda de prensa la primera vez que fue preguntado por Vinícius.

Posteriormente, sin desvelar lo hablado con el brasileño, mandó un mensaje de tranquilidad. "Si hay conversaciones privadas, se quedan en el vestuario. Hay momento para todos y nadie va a jugar todos los partidos. Nadie se tiene que sentir ofendido por no jugar un partido".

"Necesitamos a todos. El calendario es muy exigente. Vini ha entrado bien y los cambios están teniendo un impacto muy bueno. No son solo importantes los que inician, el fútbol no va en esa dirección", sentenció.

Thibaut Courtois, arquero belga del Real Madrid, aseguró que merecieron ganar al Olympique de Marsella (2-1) en un encuentro en el que el objetivo era “aprender del año pasado”, cuando perdieron ante el Milan, ya que, en su opinión, “ganar en casa” hace que puedas “llegar lejos” en la Liga de Campeones.

“Ganar tus partidos en casa te hace llegar lejos. Queríamos aprender del año pasado, que perdimos aquí contra el Milan. Ganamos merecidamente, hemos creado muchas ocasiones y los dos goles vienen de dos penaltis. Merecimos más para meter goles por juego y no por penaltis, que fueron claros”, dijo en Movistar+.

“El míster pidió hacer lo mismo en el descanso. En la segunda parte presionaron menos porque cada salida nuestra era casi una ocasión. En los primeros diez o quince minutos de la segunda parte estuvimos mal con la pelota y nos costó más. Al final, una buena victoria para empezar”, analizó.

Además, Courtois explicó las diferencias que vive desde la portería esta temporada, con Xabi Alonso como entrenador, en comparación con la anterior, con Carlo Ancelotti como técnico.

“El míster está muy encima de que los extremos, Kylian -Mbappé-, y los centrocampistas ofensivos tienen que volver detrás del balón; y eso cambia mucho. Hasta hoy lo hemos hecho bastante bien y hay que seguir esa línea. El míster me pide también jugar más adelantado y corro más (ríe)”, declaró.