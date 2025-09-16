Luis Díaz y Bayern Múnich, a cuidarse: Chelsea hizo un anuncio para la Champions League

El brasileño Estevao, del Chelsea, está listo para debutar en la Champions League, después de superar la enfermedad que le dejó fuera del partido de Liga, del pasado sábado contra el Brentford.

El atacante brasileño participó con normalidad en la sesión de entrenamiento del Chelsea previa al debut en la Liga de Campeones de este miércoles contra el Bayern Múnich. Estevao se ejercitó en la ciudad deportiva de Cobham junto al resto de sus compañeros antes de viajar a Alemania esta tarde.

En el entrenamiento estuvo también presente Cole Palmer, que ha superado un problema en una ingle y jugó unos minutos y marcó en el empate a dos contra el Brentford, y también dos jugadores que han atravesado lesiones en este inicio de temporada, Benoit Badiashile y Romeo Lavia.

Luis Díaz, fichaje del Bayern Múnich en 2025 - Foto: AFP

El Chelsea viajará a Alemania con las bajas confirmadas de larga duración de Dario Essugo y Liam Delap, mientras que ha decidido incluir en la lista a Facundo Buonanotte en lugar del centrocampista portugués.