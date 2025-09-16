Richard Ríos y sus compañeros en Benfica, advertidos tras dolorosa derrota en Champions

Richard Ríos y Benfica sufrieron una dura derrota en su inicio en la Champions League 2025/2026. Las 'águilas' se vieron sorprendidos en el estadio Da Luz por el Qarabag, escuadra que tiene en sus filas a otros 'cafeteros', Camilo Durán y Kevin Medina. El samario se reportó con una anotación.

Lo cierto es que tras el compromiso en tierras portuguesas, el timonel del Benfica, Bruno Lage, habló del desempeño de sus pupilos en rueda de prensa y les envió un mensaje claro. El recado también fue dirigido a Ríos Montoya.

"El equipo debe saber reponerse, reflexionar sobre lo sucedido, comprender plenamente la situación que vivimos dentro y fuera del campo y responder lo más rápido posible", fueron las palabras de Lage en primera instancia a los medios de comunicación y que fueron replicadas por 'A Bola'.

Richard Ríos se vlvió viral en Champions League. Foto: Benfica.

Lage dejó a manos del presidente del Benfica, Rui Costa, su continuidad en el banco técnico, a raíz de este duro traspié. Y es que el legendario futbolista portugués y actual 'jefe' de las 'águilas' se tomó la cabeza por el tercer tanto del Qarabag.

"Nunca seré un problema para el Benfica. Soy consciente de que el Benfica me ha dado muchísimas alegrías y una carrera que considero hermosa. Nunca seré un problema. Cuando el presidente sienta que no cuenta con el apoyo de la afición, y que yo soy en gran medida responsable de ello, cuando el presidente sienta que mi mensaje no llega a los jugadores, o que no me apoyan, cuando sienta que no soy la persona ideal para el puesto, el Benfica solo me pagará hasta ese día", indicó el técnico del cuadro rojo de la ciudad de Lisboa.

Richard Ríos en juego con el Benfica frente al Qarabağ. AFP

A continuación, el director técnico de 49 años, se refirió a los errores en la parte posterior y que le costaron las anotaciones del Qarabag. Aspectos a corregir en el siguiente compromiso en el máximo torneo de clubes del 'viejo continente'.

"Aquí, lo que vimos fueron dos pases al hueco. En el primero, había un hueco enorme entre Dedic y António (Silva) , y el balón se coló entre ellos. Y luego fue un pase atrás, con la línea subiendo, dejándonos atrás y metiendo al rival en el partido. Pero esto ocurre en el momento más emotivo del equipo por ganar el partido. Son errores que ocurren, debido al agotamiento del equipo en los partidos de ida y vuelta. Son errores que no deberían haber ocurrido, pero ocurrieron", concluyó.