Arrancó torneo de fútbol femenino, en el que anotan goles y se impacta el medio ambiente en Colombia

La cancha municipal de Guatapé, en el departamento de Antioquia, fue el punto de partida de algo mucho más grande que un torneo: se dio arranque oficialmente de la Nike EcoLeague, una iniciativa que impacta con el fútbol a temas sociales, ambientales y culturales.

El torneo de fútbol femenino se posiciona como una plataforma de transformación social para los equipos que participarán durante varios meses del año en el torneo y en donde no sólo juegan por resultados dentro de la cancha, sino también por el impacto positivo que genera en el entorno.

Un total de 180 futbolistas de hacen presentes en el Ecoleague en su edición 2026, que integra fútbol femenino competitivo, acciones de conciencia ambiental y activaciones culturales. En su última versión, se recolectaron más de 7.000 botellas de plástico, para un total de 177 kg de PET.

“Nike Ecoleague permite construir narrativa, seguimiento y crecimiento progresivo tanto deportivo como mediático. Busca demostrar que el fútbol puede generar cambios reales en la sociedad y que el fútbol femenino va creciendo de a poco en Colombia. Conecta el deporte con la sostenibilidad y la transformación de las comunidades en Antioquia, es un modelo innovador que mezcla deporte, territorio y propósito”, expresa Juan Carlos Galindo, gerente general de la multinacional de ropa deportiva en Colombia.



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Dentro del plan del torneo es importante destacar que el talento deportivo y la conciencia ambiental se encuentran. Cada equipo participante debe diseñar y ejecutar una acción ecológica concreta, promover los hábitos sostenibles dentro y fuera de la cancha, participar activamente en las dinámicas ecológicas del evento y representar los valores de conciencia, responsabilidad y liderazgo.

Ecoleague espera superar las 120.000 libras de materiales recogidas durante 2025. En los años anteriores, se recogieron 55.235 libras de materiales en 2024 y 50.343 libras de materiales en 2023.