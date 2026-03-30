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Gol Caracol  / Arrancó torneo de fútbol femenino, en el que anotan goles y se impacta el medio ambiente en Colombia

Arrancó torneo de fútbol femenino, en el que anotan goles y se impacta el medio ambiente en Colombia

En territorio antioqueño se dio el toque inicial en un campeonato en el que participan 180 jugadoras, que aparte de los objetivos deportivos, también aportan en otros campos sociales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Fútbol femenino en Antioquia
Fútbol femenino en Antioquia - Foto:
Ecoleague

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