Asesinaron a Mario Pineida, jugador activo del Barcelona de Ecuador; víctima de ataque armado

Asesinaron a Mario Pineida, jugador activo del Barcelona de Ecuador; víctima de ataque armado

Este miércoles el fútbol sudamericano está de luto luego de que el futbolista Mario Pineida fuera ultimado a disparos en las últimas horas, aún sin más detalles por parte de la policía.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de dic, 2025
Mario Pineida Barcelona Ecuador
Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador, asesinado - Foto:
AFP

