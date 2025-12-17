Asesinaron a Mario Pineida, jugador activo del Barcelona de Ecuador; víctima de ataque armado

Este miércoles 17 de diciembre hay luto en Ecuador, en Sudamérica y en el mundo del fútbol, por el asesinato de Mario Pineida, experimentado jugador que militaba actualmente en el Barcelona SC, tal y como se ha informado en las últimas horas.

El diario 'El Comercio' detalló en una nota que "falleció a raíz de un ataque armado. El lateral derecho fue asesinado en la ciudad de Guayaquil en horas de la tarde en el interior de una carnicería".

De hecho, señalaron que Mario Pineida "se encontraba en la zona norte de la urbe portuaria cuando fue víctima de un ataque armado. El futbolista se encontraba acompañado cuando se produjo el atentado contra su vida", algo que fue revelado también en un video que ya es viral en redes sociales, con el futbolista en el suelo, tras el atentado.

.@juanfranrueda_ nos confirma el asesinato Mario Pineida pic.twitter.com/f8RBuU8yze — Idolo TV (@idoloTV) December 17, 2025

La noticia fue confirmada también por el reconocido club ecuatoriano, a través de sus redes sociales, expresando tristeza y asombro por lo sucedido al futbolista, quien aún era parte del club y uno de los referentes.



"Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra. Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista. En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor", se leyó en el comunicado del cuadro sudamericano.



¿Quién era Mario Pineida?

Nació el 6 de julio en Santo Domingo, Ecuador, y tenía 33 años. A lo largo de su trayectoria suma 409 partidos oficiales, una cifra que evidencia continuidad y confianza de sus entrenadores. Durante ese recorrido aportó 7 goles y 17 asistencias, números destacados para un jugador que se ha desempeñado principalmente como lateral y carrilero, con mayor énfasis en la labor defensiva.

Su etapa más prolongada fue en Barcelona SC de Guayaquil, donde disputó 224 encuentros, contribuyó con 10 asistencias y levantó títulos locales, consolidándose como pieza clave del equipo. En Independiente del Valle jugó 152 partidos, manteniendo regularidad y participación en competencias internacionales. Además, tuvo pasos por Fluminense y CD El Nacional, sumando experiencia internacional y minutos de calidad.

En cuanto a títulos, Pineida ganó con Fluminense la Taca Guanabara y el Campeonato Carioca. Con Barcelona conquistó dos Serie A de Ecuador (2016 y 2020) y en El Nacional levantó la Copa en 2024