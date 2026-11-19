En la recta final de la preparación para la definición continental, Boca Juniors vivió este jueves un imprevisto en su concentración de Barranquilla de cara a la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro, programada para el sábado 21 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, en un remodelado e imponente estadio Metropolitano.

De la plantilla de los 'xeneizes' hacen parte dos futbolistas colombianos, como lo son el arquero Álvaro Montero, quien se ha convertido en ficha clave en la nómina, y el delantero Sebastián Villa, que viene en un franco ascenso en su nivel y se espera que sea titular en la finalísima contra los brasileños.

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors. Foto tomada del X de @BocaJrsOficial

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Mientras el entrenador Rodolfo Arruabarrena ajustaba cada detalle táctico y logístico para no dejar nada librado al azar de cara al entrenamiento de la tarde en el estadio Romelio Martínez, un control de rutina llevado a cabo por la Conmebol irrumpió en la mañana y obligó a reacomodar la agenda del plantel sobre la marcha.

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Control sorpresivo a 23 futbolistas por sorteo

De acuerdo con lo registrado en el hotel de concentración, la confederación sudamericana realizó un antidoping masivo en las primeras horas del día. Del total de 33 jugadores que integran la delegación viajera, 23 futbolistas fueron sometidos a la toma de muestras tras resultar elegidos mediante sorteo.

Ajustes en la rutina previa al duelo ante Atlético Mineiro

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Aunque se trata de un procedimiento habitual en instancias decisivas de competencias internacionales, la magnitud de la inspección —que abarcó a más de dos tercios de la convocatoria— alteró el ritmo habitual de la mañana en la ciudad colombiana, a menos de 48 horas del partido decisivo.

Con el control completado, el cuerpo técnico encabezado por Arruabarrena busca retomar la normalidad en la planificación para llegar en las mejores condiciones al choque del sábado ante el conjunto brasileño por el título de la Copa Sudamericana.