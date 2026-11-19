Kerwin Andrés Calderón Vargas, es un futbolista colombiano nacido el 2 de enero de 2002 en Concordia, Magdalena. Tiene 24 años, mide 1,80 metros, es diestro y actúa preferentemente como extremo por ese sector de la cancha, aunque también puede moverse por el perfil izquierdo o como delantero centro. El atacante se caracteriza por su velocidad, el ataque a los espacios, su desborde en el uno contra uno y su peso tanto en la definición como en el último pase, algo que ya ha dado de qué hablar en Athletico Paranaense, de Brasil, a donde arribó en la presente temporada.

Sus primeros pasos formativos se dieron en territorio samario, en distintas escuelas y clubes de la región, además de un paso por las juveniles de Boca Juniors de Cali, de la Primera B, sin llegar a debutar en el primer equipo.

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Sin embargo y en busca de oportunidades, en el año 2020 dio el salto a Portugal para integrarse a las divisiones menores del Feirense y en la campaña 2021-2022 subió al plantel profesional, en la segunda categoría lusa, donde sumó rodaje en el fútbol europeo. En su tiempo en club luso, Kerwin Vargas anotó 8 goles en 31 encuentros disputados.

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Su siguiente escala fue Norteamérica con el Charlotte FC, de la Major League Soccer, equipo al que arribó en 2022 y en el que permaneció hasta mediados de 2026. Durante esos cuatro años en Estados Unidos disputó 148 partidos, marcó 23 goles y repartió 15 asistencias, consolidándose como una alternativa constante en el frente de ataque del conjunto estadounidense.



Kerwin Vargas, jugador colombiano del Paranaense Foto: Athletico Paranaense

En julio de 2026 su carrera tomó un nuevo rumbo con su llegada al Athletico Paranaense de la Serie A de Brasil, con un contrato firmado hasta 2030. En el fútbol brasileño ha encontrado un escenario de alta exigencia competitiva en el que ha aportado goles, asistencias y movilidad en el ataque del Furacão, entre el Brasileirão y la Copa de Brasil, con un gol de antes de media cancha, en el mítico Maracaná frente al Flamengo como uno de sus momentos destacados.

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Hasta el momento, Kerwin Vargas no ha sumado minutos con la Selección Colombia de mayores en su trayectoria profesional. No obstante, en procesos juveniles registra un paso por la Selección Colombia Sub-23, categoría con la que jugó dos encuentros amistosos y en la que consiguió marcar gol en cada una de esas presentaciones. Además, hay que decir que tampoco logró debutar en el profesionalismo de nuestro país y se formó a nivel internacional.