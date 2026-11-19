Más allá del 0-0 entre la Selección Colombia y su similar de Chile, en el estadio Monumental de Santiago; la atención de los medios y de los aficionados estuvo puesta en la evolución médica de Gustavo Puerta, quien salió en camilla de la cancha después de haber tenido un fuerte encontrón con un jugador de los australes. Sin embargo, a la llegada a la disciplina del Olympiakos, de Grecia, se ha conocido más información al respecto de uno de los hombres que se ha convertido en ficha clave del esquema de Néstor Lorenzo.

"La resonancia magnética a la que se sometió Gustavo Puerta mostró que el mediocampista colombiano de Olympiakos ha sufrido una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda y estará fuera de acción durante aproximadamente dos meses. Es la misma lesión que ha sufrido Santiago Hezze, en la misma rodilla, pero un poco más grave", escribió hace pocos minutos el periodista Nikos Kotsis, al referirse a la actualidad médica del volante vallecaucano.

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Hay que recordar que en medio del llanto de Puerta y de las visibles muestras de dolor en el duelo contra los chilenos, en nuestro país se pensó en una dolencia aún más grave. Pese a ello, desde la misma noche del martes Gol Caracol estableció que no era necesario una intervención quirúrgica para tratarlo.

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Según lo informado por el referido comunicador griego, el joven mediocampista estaría de vuelta a la competencia oficial en el mes de enero de 2027 y en ese sentido la próxima competencia para Colombia será en marzo del año entrante, cuando vuelvan las fechas de preparatorios ordenados por la FIFA.



Se espera que el cuerpo médico del cuadro de Grecia determine ahora los pasos a seguir en ese proceso de recuperación de la rodilla izquierda del surgido en en el Bogotá FC, de la Primera B del fútbol colombiano, y además cómo avanza su evolución.

Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Γκουστάβο Πουέρτα έδειξε ότι ο Κολομβιανός μέσος του @olympiacosfc έχει υποστεί κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες. Είναι ο ίδιος τραυματισμός που έχει υποστεί ο Σαντιάγκο Εσε, στο… pic.twitter.com/wqOF9z4r9G — Nikos Kotsis (@Nikos_Kotsis) November 19, 2026