¡Así fue el gol 945 para Cristiano Ronaldo!; video de la anotación en Al Nassr vs. Al Riyadh

Cristiano Ronaldo marcó doblete en un nuevo triunfo del Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita. El 'crack' portugués anotó al minuto 33 y al 76', en lo que fue el 5-1 de su equipo sobre Al Riyadh. Así las cosas, el popular 'CR7' sigue aumentado su cuenta goleadora y ya acumuló 945 gritos sagrados en su carrera profesional.
En esta nueva anotación, el experimentado delantero aprovechó un buena jugada de Joao Félix y posterior habilitación de Coman, que le dejó servida la pelota a Cristiano y éste no falló.
LE DOUBLÉ DE CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/b8Yonc73Bp— Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) September 20, 2025
