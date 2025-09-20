Síguenos en::
¡Así fue el gol 945 para Cristiano Ronaldo!; video de la anotación en Al Nassr vs. Al Riyadh

¡Así fue el gol 945 para Cristiano Ronaldo!; video de la anotación en Al Nassr vs. Al Riyadh

Cristiano Ronaldo se reportó con doblete este sábado con Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita, y de paso, aumentó su cuota goleadora. ¡Así fue su nuevo gol!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2025
Cristiano Ronaldo celebró por partido doble con Al Nassr frente Al-Riyadh.
