Benfica, con Richard Ríos, le otorgó un debut exitoso a José Mourinho: fue un 0-3 sobre AVS

José Mourinho, anunciado esta semana como el nuevo entrenador del Benfica, logró este sábado su primera victoria en su vuelta a la Liga de Portugal con un 0 a 3 contra el AVS. En dicho compromiso fue titular en las águilas', el volante colombiano Richard Ríos que protagonizó una jugada de tiro libre que no terminó nada bien.

El encuentro de este sábado, celebrado en el Estádio do Clube Desportivo das Aves, comenzó con un gol anulado para el Benfica en los primeros 15 minutos, pero eso no impidió al conjunto encarnado imponerse durante la primera parte.

El ucraniano Heorhiy Sudakov logró el primer tanto de un remate en el minuto 45+3.

Tras el descanso, fue el turno de Vangelis Pavlidis, con un penalti en el 59, y de Franjo Ivanović, que anotó cinco minutos después el tercer gol del partido tras un pase del griego.

Habían pasado 25 años desde que José Mourinho dirigió a las 'águilas' por última vez y 21 desde que no comandaba un club luso.

Mourinho sustituye en el banquillo encarnado a Bruno Lage, destituido tras la derrota el martes ante el Qarabag y de haber empatado el pasado fin de semana ante el Santa Clara en la liga nacional.



¿Cómo quedó el Benfica de Richard Ríos en la Liga de Portugal?

Con este resultado, el Benfica, que todavía tiene un partido pendiente, sube a segunda posición en la tabla de la Liga lusa, con 13 puntos; mientras que el AVS retrocede al último lugar.

En primera posición está el Porto, con 18 puntos, tras vencer este viernes al Rio Ave (0-3). De otro lado, el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez (3º) se batirá este lunes al Moreirense (4º), ambos con 12 puntos.

También este sábado, el Santa Clara se impuso ante el Alverca (2-1), mientras que el Nacional pinchó ante el Arouca (1-2).

