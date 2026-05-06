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Gol Caracol  / Así fue el gol de Ousmane Dembélé en Bayern vs PSG, por Champions; apenas iban 2 minutos de juego

Así fue el gol de Ousmane Dembélé en Bayern vs PSG, por Champions; apenas iban 2 minutos de juego

El atacante francés Ousmane Dembélé se encargó de marcar el primer gol de la noche en el Allianza Arena, con un contragolpe letal comandado por Khvicha Kvaratskhelia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de may, 2026
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Ousmane Dembélé PSG
Ousmane Dembélé celebra gol con PSG
AFP

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