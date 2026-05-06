Así fue el gol de Ousmane Dembélé en Bayern vs PSG, por Champions; apenas iban 2 minutos de juego

PSG pegó temprano y primero en el partido de semifinal de vuelta de la Champions League gracias a su máxima figura, Ousmane Dembélé, cuando apenas iban 2 minutos de juego en el estadio Allianz Arena.

Un ataque comandado por el georgiano Khvicha Kvaratskhelia llegó a los pies del actual Balón de Oro, quien de primera definió y venció a Manuel Neuer.

Con esa anotación el PSG puso el 6-4 en el marcador global, ampliando el resultado de las semifinales de la Champions League.



Así fue el gol de Ousmane Dembélé en Bayern Múnich vs PSG, por Champions League: