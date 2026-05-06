Así fue el gol de Ousmane Dembélé en Bayern vs PSG, por Champions; apenas iban 2 minutos de juego

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PSG pegó temprano y primero en el partido de semifinal de vuelta de la Champions League gracias a su máxima figura, Ousmane Dembélé, cuando apenas iban 2 minutos de juego en el estadio Allianz Arena.
Un ataque comandado por el georgiano Khvicha Kvaratskhelia llegó a los pies del actual Balón de Oro, quien de primera definió y venció a Manuel Neuer.
Con esa anotación el PSG puso el 6-4 en el marcador global, ampliando el resultado de las semifinales de la Champions League.
¡¡ARRANCÓ EL SHOW!! Centro atrás de Kvaratskhelia Y gran definición de Dembélé para el 1-0 (6-4 global) de PSG vs. Bayern Munich. ¡DOS MINUTOS DE JUEGO!— SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026
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