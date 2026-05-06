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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, "siempre quiso irse de Liverpool", llegó Bayern Múnich con sus millones y dijo adiós

Luis Díaz, "siempre quiso irse de Liverpool", llegó Bayern Múnich con sus millones y dijo adiós

La prensa inglesa contó el paso a paso del fichaje de Luis Díaz al Bayern Múnich procedente del Liverpool. Cifras, consideraciones y análisis del traspaso que rompió el mercado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de may, 2026
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Luis Díaz es figura con Bayern Múnich.
Luis Díaz es figura con Bayern Múnich.
Getty Imágenes

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