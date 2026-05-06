Luis Díaz, "siempre quiso irse de Liverpool", llegó Bayern Múnich con sus millones y dijo adiós

Luis Díaz atraviesa una temporada soñada con el Bayern Munich y cada semana confirma que su salida del Liverpool FC terminó siendo una apuesta ganadora para todas las partes. El colombiano suma 26 goles y 21 asistencias en 47 partidos, ya conquistó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania, disputará la final de la Copa de Alemania y este miércoles buscará el paso a la final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain, luego del vibrante 5-4 de la ida en París.

Según reveló el diario británico The Telegraph, el extremo guajiro tenía decidido marcharse de Anfield desde hacía tiempo, pese a que el club inglés intentó convencerlo de continuar. El medio explicó que “intentaron ofrecerle un nuevo contrato, pero él no tenía ningún interés en firmar y estaba decidido a marcharse”, situación que terminó facilitando la multimillonaria operación con el Bayern Múnich.

La publicación inglesa destacó además el enorme impacto que tuvo Luis Díaz desde su llegada al Liverpool en enero de 2022, recordando que “¿Cómo no hablar de Luis Díaz? Es el equivalente futbolístico de un coche de choque, siempre avanzando y sorteando los baches. Durante tres años y medio, hizo más que nadie para mantener al Liverpool a la cabeza”.

Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich. Foto: Getty Imágenes

El rendimiento del colombiano en Alemania no hizo más que confirmar lo que ya había mostrado en la Premier League. En las semifinales de Champions frente al PSG volvió a exhibir toda su calidad y recibió elogios por su actuación en el Parque de los Príncipes. Sobre ese compromiso, resaltaron que “¿Por qué, entonces, le permitieron fichar por el Bayern de Múnich? Fíjense en lo que hizo contra el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, cuando coronó una actuación fabulosa con un gol que podría haber estado expuesto en el Louvre”.



Además, también recordaron el impacto inmediato que causó en Inglaterra apenas aterrizó desde el FC Porto. “¡Qué diferencia habría supuesto para el Liverpool esta temporada! La primera vez que entrenó con el equipo tras su llegada procedente del Porto en enero de 2022, su intensidad no dejaba de sorprender a nadie”, señalaron.

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El Bayern apostó fuerte por el colombiano y desembolsó 67,5 millones de libras para quedarse con uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo. Incluso, remarcaron que “Díaz es el tercer fichaje más caro en la historia del Bayern, después de Kane y Lucas Hernández, con un coste de 67,5 millones de libras, pero hay motivos para decir que lo consiguieron a precio de ganga”.

Antes de concretarse el negocio con el gigante alemán, otros clubes también intentaron quedarse con el colombiano. “El Manchester City mostró interés en ficharlo, el Barcelona quiso llevárselo en verano tras la marcha de Klopp”, aunque finalmente fue el Bayern el que logró cerrar una operación que hoy parece totalmente justificada por el espectacular nivel del atacante cafetero.