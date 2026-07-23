Boca Juniors estrenó a Sebastián Villa y Montero, con triunfo 1-0 sobre O'Higgins en la Sudamericana

Boca Juniors volvió a jugar en La Bombonera tras el parón por el Mundial 2026, y lo hizo con el debut de los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, en juego por ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, el 'xeneixe' lo ganó por la mínima diferencia.

Ambos futbolistas tuvieron minutos de arranque bastante buenos, donde el guardameta de dos metros protagonizó una gran atajada a los 21 minutos de juego, ganándose todos los aplausos del estadio, por su parte, el ex Independiente Rivadavia fue desequilibrante por la banda, y de poco se vuelve a ganar el cariño de los aficionados.

El único tanto del compromiso ocurrió al minuto 44' tras un exquisito pase de Leandro Paredes con la parte externa de su pie con destino a Merentiel, quien bajó la pelota y definió en el uno contra uno al arquero chileno.

Álvaro Montero con Boca Juniors AFP

Publicidad

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, que tuvo este jueves su debut continental en este segundo ciclo en el banquillo azul y oro, comenzaron el partido sufriendo.

El conjunto celeste, conducido por el argentino Lucas Bovaglio, tuvo las mejores ocasiones al comienzo del encuentro, incluyendo un remate a distancia de Bryan Rabello al minuto de juego, seguido por otro remate de Francisco González y una serie de ocasiones de Luis Pavez y Alan Robledo, que se topan con el colombiano Álvaro Montero, que tuvo un buen debut en la portería Xeneize.

Publicidad

El conjunto argentino se apoyó en la creatividad de Leandro Paredes, eje del equipo en el centro del campo y que volvió al campo de juego menos de una semana después de disputar la final del Mundial ante España el pasado domingo, tras la cual registró un altercado con dos futbolistas españoles.

Las mejores llegadas de Boca llegaron a través de asistencias de Paredes y de los regates por los costados del joven Leonel Flores y del colombiano Sebastián Villa, que regresó al club este mes y que en su primer partido se mostró incisivo y vertical por la banda izquierda.

Tras una primera parte disputada, que se cerró con el tanto Merentiel, el combinado local intentó en la segunda mitad ampliar el marcador para viajar más tranquilo a Rancagua la próxima semana pero no logró capitalizar las ocasiones que tuvo, incluyendo un tiro libre de Paredes y un cabezazo de Santiago Ascacíbar.

O'Higgins también logró generar algunas oportunidades en ataque, principalmente de contraataque, pero padeció de la misma falta de efectividad que había sufrido en la primera mitad, así como de las buenas respuestas de Montero, quien llegó este mes para ocupar el lugar del lesionado Agustín Marchesín.

Publicidad

El ganador de esta serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se enfrentará con el paraguayo Recoleta.