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Gol Caracol  / Así quedaron los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores; Tolima, el único colombiano

Así quedaron los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores; Tolima, el único colombiano

Este viernes se sortearon los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores, dejando emparejamientos bastante interesantes. ¡Así quedaron establecidas las llaves!

Por: EFE
Actualizado: 29 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Deportes Tolima es el único equipo colombiano que sigue en carrera en la Copa Libertadores.
Deportes Tolima es el único equipo colombiano que sigue en carrera en la Copa Libertadores.
Fotos: AFP

Flamengo, el campeón vigente de la Copa Libertadores, se enfrentará a su compatriota Cruzeiro en los octavos de final, que reeditará el duelo entre Palmeiras, subcampeón de 2025, y el paraguayo Cerro Porteño, según quedó definido este viernes en el sorteo del torneo continental. Deportes Tolima es el único equipo colombiano que sigue en carrera.

Palmeiras, que tiene en sus filas a Jhon Arias, se ubicó segundo del grupo F, que encabezó el 'Ciclón de Barrio Obrero', club que se prepara para encarar la cita número 19 contra el 'verdao' en la Libertadores.

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La rivalidad entre ambos conjuntos deja una estela de diez victorias para el brasileño, cinco empates y tres triunfos para el equipo guaraní.

Deportes Tolima es el único equipo colombiano que sigue en carrera en Copa Libertadores.
Deportes Tolima es el único equipo colombiano que sigue en carrera en Copa Libertadores.
Foto: AFP

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El sorteamiento, celebrado en la ciudad paraguaya de Luque, determinó igualmente que Mirassol, el conjunto del estado de Sao Paulo que debuta en esta edición de la Libertadores, se enfrentará al ecuatoriano Liga de Quito, que alzó la copa continental en 2008.

Otro novel en esta competición, el Independiente Rivadavia, de la provincia argentina de Mendoza, chocará con Fluminense de Brasil, ganador de la Libertadores en 2023.

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Los otros compromisos los protagonizarán el colombiano Deportes Tolima y el ecuatoriano Independiente del Valle; Platense de Argentina y el chileno Coquimbo Unido, así como el argentino Rosario Central y el Corinthians de Brasil.

La 'Gloria Eterna', que vivirá un receso por el Mundial de 2006 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, retomará acciones en la semana del 10 de agosto.

La final de este torneo está pautada el 28 de noviembre en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay.

Así quedaron establecidos los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores:

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  • Estudiantes de la Plata vs. Universidad Católica
  • Mirassol vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito
  • Fluminense vs. Independiente Rivadavia
  • Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
  • Cruzeiro vs. Flamengo
  • Platense vs. Coquimbo Unido
  • Palmeiras vs. Cerro Porteño
  • Rosario Central vs. Corinthians.
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