Copa Sudamericana 2026; así quedaron los cruces de los 'play-offs' de los octavos de final

Los encopetados River Plate, Olimpia y Sao Paulo quedaron ubicados en el mismo lado del cuadro tras el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana, hecho este viernes en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en la ciudad paraguaya de Luque. Santa Fe e Independiente Medellín son los equipos colombianos que lucharán por seguir en carrera.

Al trío se le podría unir otro grande del continente, Boca Juniors, si el equipo de La Bombonera, eliminado la víspera de la Copa Libertadores, logra avanzar desde la fase de los 'play-offs' -que se juega desde 2023- contra el chileno O'Higgins.

El sorteo también deparó que Atlético Mineiro, Macará de Ecuador, Botafogo y Montevideo City Torque resultaran ubicados del costado derecho del cuadro.



Copa Sudamericana 2026. Getty Images.

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Todos estos equipos ya esperan a sus rivales, que saldrán del repechaje que comenzará a jugarse después de que la Copa del Mundo 2026 baje el telón a finales de julio próximo.

En tanto que el Santos del astro Neymar, el uruguayo Nacional y el Lanús de Argentina también jugarán la repesca por un boleto a los octavos de final.

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La Conmebol anunció en marzo pasado que el ganador de la final de la Copa Sudamericana se embolsillará 10 millones de dólares, un monto que se eleva considerablemente con los premios obtenidos a lo largo de la competición.

Además, hay que precisar que la final de la 'otra mitad de la Gloria' se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla.

Así quedaron definidas las llaves de octavos de final y los 'play-offs' en la Copa Sudamericana:

Recoleta (PAR) contra Boca Juniors (ARG) u O'Higgins (CHI)

Sao Paulo (BRA) contra Bolívar (BOL) o Gremio (BRA)

River Plate contra Santa Fe (COL) o Caracas (VEN)

Olimpia (PAR) contra Medellín (COL) o Vasco da Gama (BRA)

Atlético Mineiro (BRA) contra Bragantino (BRA) o Sporting Cristal (PER)

Atlético Mineiro (BRA) contra Bragantino (BRA) o Sporting Cristal (PER) Macará (ECU) contra UCV (VEN) o Santos (BRA). EFE

City Torque (URU) contra Nacional (URU) o Tigre (ARG)

Botafogo (BRA) contra Lanús o Cienciano (PER).