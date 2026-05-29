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Gol Caracol  / Santa Fe vs. Caracas, EN VIVO; día, hora y dónde ver, por TV, la Copa Sudamericana 2026

Santa Fe vs. Caracas, EN VIVO; día, hora y dónde ver, por TV, la Copa Sudamericana 2026

Después de haber finalizado tercero en su grupo de Copa Libertadores, detrás de Corinthians y Platense, Santa Fe tiene otra vida, pero, ahora, en Copa Sudamericana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de may, 2026
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Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, jugará los playoffs de la Copa Sudamericana 2026
Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, jugará los playoffs de la Copa Sudamericana 2026
AFP

¿Boca Juniors vs River Plate a la vista? El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó en el aire este viernes un posible choque entre los colosos argentinos en las semifinales.

Tras fracasar en su intento de pasar a la ronda de los 16 mejores de la Copa Libertadores, el Xeneize se tuvo que consolar con disputar como tercero la repesca hacia los octavos de la Sudamericana.

Junior vs Santa Fe.
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Junior, finalista de la Liga BetPlay I-2026; venció en los penaltis a Santa Fe y defenderá la corona

El equipo que dirige Claudio Úbeda, campeón del torneo en 2004 y 2005, buscará el pase a octavos ante el O'Higgins en las llaves de playoffs a partidos de ida y vuelta que se disputarán en las últimas dos semanas de julio, justo después de la final del Mundial de Norteamérica 2026.

De vencer a los chilenos, que pasaron como segundos del Grupo C de la Sudamericana, el popular club azul y oro enfrentará al debutante Recoleta de Paraguay en octavos, con la posibilidad de avanzar en un camino que podría cruzarlo con River, su eterno rival.

Los Millonarios, otro de los favoritos al título, lideraron invictos el Grupo H y están sembrados en la ronda de los 16 mejores junto a los otros siete líderes zonales de la fase de grupos de la Sudamericana.

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Su rival en esa instancia saldrá del vencedor entre el Caracas FC e Independiente Santa Fe, según el sorteo realizado este viernes en Luque, Paraguay, donde está ubicada la sede de la Conmebol.

Santa Fe venció 1-0 a Peñarol en Uruguay.
Santa Fe venció 1-0 a Peñarol en Uruguay.
AFP.

Programación de Santa Fe vs. Caracas, por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

PARTIDO DE IDA
Día: 21, 22 o 23 de julio.
Hora: por definir.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Televisión: Directv Sports / DGO.

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PARTIDO DE VUELTA
Día: 28, 29 o 30 de julio.
Hora: por definir.
Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.
Televisión: Directv Sports / DGO.

Así quedaron los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

  • Playoff D (Boca Jr.s vs O'Higgins) VS. Recoleta
  • Playoff B (Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino) VS. Atlético Mineiro
  • Playoff G (Lanús vs Cienciano) vs Botafogo
  • Playoff C (Independiente Medellín vs Vasco da Gama) VS. Olimpia
  • Playoff F (Santa Fe vs Caracas) VS. River Plate
  • Playoff E (Nacional vs Tigre) VS. City Torque
  • Playoff H (Universidad Central vs Santos) VS. Macará
  • Playoff A (Bolívar vs Gremio) VS. São Paulo
Santa Fe y Medellín conocieron a sus rivales en los 'play-offs' de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
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