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Gol Caracol  / Tolima vs. Independiente del Valle; hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV el juego de Libertadores

Tolima vs. Independiente del Valle; hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV el juego de Libertadores

El conjunto 'pijao' conoció a su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores, siendo Independiente del Valle, un contrincante con palmarés continental. ¡Conozca acá todos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de may, 2026
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Deportes Tolima es el único equipo colombiano que sigue en carrera en Copa Libertadores.
Deportes Tolima es el único equipo colombiano que sigue en carrera en Copa Libertadores.
Foto: AFP

Deportes Tolima es el único equipo colombiano que se clasificó para los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, certamen en el que espera llegar lo más lejos posible. Lo cierto es que este viernes, el cuadro dirigido por Lucas González conoció al rival a enfrentar en esa fase del certamen continental; le tocó un doble campeón de la Sudamericana.

El sorteo de la Libertadores determinó que el 'vinotinto y oro' medirá fuerzas frente a Independiente del Valle, elenco que culminó en el primer lugar del grupo H con 13 puntos y entre sus filas tiene al arquero colombiano, Aldair Quintana. Además, de precisar que es uno de los clubes más laureados de Ecuador y logró levantar en doble oportunidad el título de la Copa Sudamericana en 2019 y 2022; igualmente, fue campeón de la Recopa Sudamericana en 2023.

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¿Cuándo es Deportes Tolima vs. Independiente del Valle por los octavos de final de la Copa Libertadores?

Jugadores de Tolima festejando triunfo en Copa Libertadores.
Jugadores de Tolima festejando triunfo en Copa Libertadores.
Foto: X de Tolima.

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En el sistema del sorteo precisó que esta fase del máximo torneo de clubes del continente se disputará después del Mundial 2026, con exactitud en el mes de agosto.

Las fechas para los juegos de ida de los octavos de final serán entre el 11 y 13 de agosto, mientras que los compromisos de vuelta están pactados entre el 18 y 20 del mismo mes.

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Deportes Tolima comenzará esta llave de local en el estadio Manuel Murillo Toro, el día 12 de agosto, y todo se definirá en la casa de Independiente del Valle; el juego de vuelta quedó establecido para el 19 de agosto.

Aún falta por definir el horario de los compromisos, y en el caso de la transmisión por TV, se podrán ver EN VIVO por Espn y Disney+Premium.

Así quedaron los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026:

  • Estudiantes de la Plata vs. Universidad Católica
  • Mirassol vs. Liga de Quito
  • Fluminense vs. Independiente Rivadavia
  • Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
  • Cruzeiro vs. Flamengo
  • Platense vs. Coquimbo Unido
  • Palmeiras vs. Cerro Porteño
  • Rosario Central vs. Corinthians

Más detalles:

  • Las fechas de los cuartos de final: 8-10 y 15-17 de septiembre.
  • Semifinales - del 13-14 al 20-21 de octubre.
  • Final - 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Uruguay.
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