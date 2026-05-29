Einer Rubio, brillante en la etapa reina del Giro de Italia; protagonista en la montaña

El estadounidense, Sepp Kuss (Visma Lease a Bike), tuvo el honor de apuntar su nombre en el club de ganadores de etapa en las tres 'grandes' al imponerse en solitario en la jornada reina dolomítica del Giro de Italia 2026, entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), de 151 km y 5.000 metros de desnivel, en la que su jefe de filas, el danés Jonas Vingegaard, mantuvo la 'maglia' rosa.

Sigue la fiesta en el Visma. Vingegaard renunció pronto a la quinta victoria, pero mandó en la escapada a Sepp Kuss (Durango, 31 años) y el ganador de la Vuelta 2023 aprovechó la licencia para cerrar el círculo de triunfos en las tres 'grandes'. Y además con exhibición, atacando a 3 km de meta y alzando los brazos al cielo con tiempo para el deleite.

El ciclista residente en Andorra gestionó bien los esfuerzos en la fuga y dio la puntilla en el momento justo, cuando se hundió el italiano Ciccone, nuevo líder de la montaña. Kuss marcó en meta 4h.28.32, a una media de 33,7 km/h. Le siguieron Jai Hindley a 14 segundos y Ciccone a 37. Segundos después, Vingegaard y Felix Gall.

A tres días de la llegada a Roma, Vingegaard mantiene la 'maglia' rosa con 4.03 sobre Gall y 5.04 respecto a Hindley, quien desalojó de la tercera plaza al neerlandés Thymen Arensman, el más perjudicado de la intensa etapa de montaña. El primer español es David de la Cruz, decimoquinto a 18.20



Jhonatan Narváez, cilcista del UAE Team Emirates XRG, se retiró del Giro de Italia 2026, en la etapa 19 Getty Images

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El Movistar entra en la fuga inicial y Vingegaard envía a Kuss

Jornada reina del Giro con 6 puertos puntuables, entre ellos el Passo Giau, la cima Coppi, a más de 2.000 metros de altitud. Un día de supervivencia crucial para todo tipo de intereses. Pronto empezaron los ataques. Subiendo el Passo Duran (1a, 12,1 kilómetros al 8,1%) se rompió el pelotón con Ciccone como protagonista, ya que el escalador italiano tenía la opción de desbancar a Vingegaard por la 'maglia azzurra' de la montaña.

Se formó una fuga grande, de 18 hombres, en la que se metieron Einer Rubio, Enric Mas y Juanpe López por el Movistar, en busca de la soñada victoria de etapa, Caruso, el mejor clasificado a 8 minutos del líder, y Kuss, un satélite de Vingegaard para tirar de sus servicios en algún momento de la interminable etapa de montaña.

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Tema, fue protagonista en la etapa reina del Giro de Italia 2026 Getty Images

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Ciccone corona la Cima Coppi y es líder de la montaña

Ciccone a lo suyo. Pasó en cabeza el Passo Duran y el Coi (2a, 5,8 km al 9,3%), y se aproximó de forma clara a un objetivo que culminó coronando en cabeza la Forcella Staulanza (2a, 6,3 kilómetros al 6,7%) y el Passo Giau (Especial, 9,8 kilómetros al 9,3%), nada menos que la Cima Coppi, el techo del Giro, donde los pulmones empiezan a quemar a 2.223 metros de altitud.

En ese momento, Ciccone, que vestía de azul con la prenda prestada por Vingegaard, se ganó el derecho a portar la 'maglia' por derecho propio, además, con ventaja holgada que probablemente le permitirá llegar a Roma como mejor escalador del Giro. Mientras, en la Cima Coppi, el grupo del líder, con mucha calma, cruzó a 2.15 minutos, sin ningún interés por echar abajo la fuga.

Sepp Kuss, ciclista estadounidense del Team Visma Lease a Bike, ganó la etapa reina del Giro de Italia 2026 AFP

Los puestos de honor en peligro y Vingegaard, en "butaca"

En la subida al Passo Falzarego (2a, 10,1 kilómetros al 5,4%) la rebelión filtró a 8 hombres con un proyecto interesante. En la cima, Einer Rubio privó a Ciccone del pleno de puntos, lo que indignó al italiano. En la avanzadilla había claros intereses por el podio y el top 10. El pelotón cruzó el alto a más de 3 minutos, lo que significaba que Derek Gee y Storer estaban desalojando de las plazas de honor provisionales a Gall y Arensman.

La 'afrenta' de Rubio enrabietó a Ciccone, quien atacó en el descenso. Le devolvió la moneda al colombiano jugándose el tipo en una bajada de casi 20 km que desembocaba a pie del sexto y último puerto. El italiano abrió 45 segundos, espoleado por su orgullo herido.

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A 16 km de meta, tenía el pelotón principal a 2.50 minutos. La 'maglia' rosa se estaba tomando el día de transición, sin voluntad de acercarse a las 6 victorias que logró Pogacar en 2024. Para qué arriesgar, si el danés ya tiene más en mente la Torre Eiffel que el Coliseo de Roma.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa reina del Giro de Italia 2026 AFP

Kuss reduce a Ciccone y cierra el círculo de las tres 'grandes'

Ciccone, el más bravo de la etapa reina, pasó de virtual 'maglia azzurra' a verse ganador en Alleghe, la localidad dolomítica del Veneto. El rey de la montaña del Giro 2018 y del Tour de Francia 2023 se presentó a pie de puerto con 1.06 minutos sobre los perseguidores y 2.25 respecto al pelotón del líder.

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Por delante, 5 km al 9,6 %, una subida con rampas de gran dureza con las piernas ya algo "tostadas". El esfuerzo empezó a pasarle factura a Ciccobe, quien veía cómo la renta se reducía a marchas forzadas. Por detrás Gee, Pellizzari y Kuss se aproximaban y en el pelotón Felix Gall, junto a Vingegaard, soltó a Arensman para distanciar en el podio al neerlandés.

Reventó la etapa con menos de 3 km para la meta. Kuss atrapó a Ciccone y atacó directo hacia la gloria de firmar una victoria en el corazón de los Dolomitas que le permitió cerrar el círculo de triunfos en las 3 'grandes'. Un hombre del líder tomó el relevo de Vingegaard, y con honores. Un fino trabajo que también aportó alegría al Visma, preparado para celebrar el domingo el triunfo en Roma.