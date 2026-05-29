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Gol Caracol  / Ciclismo  / Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 19

Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 19

Brillante presentación de Einer Rubio, yéndose en la fuga, y Egan Bernal, sirviendo como gregario, en la alta montaña de la etapa reina del Giro de Italia 2026.

Por: AFP
Actualizado: 29 de may, 2026
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Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Tema, fue protagonista en la etapa reina del Giro de Italia 2026
Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Tema, fue protagonista en la etapa reina del Giro de Italia 2026
Getty Images

El estadounidense, Sepp Kuss, fiel compañero de equipo del líder, Jonas Vingegaard, en el Visma, ganó en solitario la etapa reina del Giro de Italia, la decimonovena y antepenúltima, este viernes en la cima del Piani di Pezzè.

La jornada fue perfecta para la formación neerlandesa, en la que Vingegaard, vestido con la maglia rosa, se limitó a controlar la situación y mantener su ventaja de más de cuatro minutos en la general, ya a solo dos días de la meta final de Roma.

Sepp Kuss, ciclista estadounidense del Team Visma Lease a Bike, ganó la etapa reina del Giro de Italia 2026
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Ciclismo

Reviva la victoria de Sepp Kuss en la etapa 19 del Giro de Italia 2026

Integrante de la escapada del día, Kuss alcanzó al italiano Giulio Ciccone y siguió de largo, a dos kilómetros para el final de esta agotadora etapa de montaña.

El estadounidense de 31 años, ganador de etapas en el Tour de Francia y la Vuelta a España, se convirtió en el 116º corredor de la historia en haber levantado los brazos en las tres grandes rondas del ciclismo.

"Siempre he soñado con eso. Cada año que pasa es más duro. Continúo progresando, pero los otros también. Lograr completar la trilogía es algo que me cuesta digerir", admitió el estadounidense, que fue además el campeón en la Vuelta a España de 2023.

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Tema, fue protagonista en la etapa reina del Giro de Italia 2026
Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Tema, fue protagonista en la etapa reina del Giro de Italia 2026
Getty Images

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Colombianos en la clasificación general del Giro de Italia 2026: etapa 19

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 75h 13' 16''
2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''
3. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 04''
4. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 5' 33''
5. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 6' 31''
6. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 7' 26''
7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 50''
8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 8' 29''
9. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 9' 01''
10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 11' 19''
11. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 11' 41''
12. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 16' 38''
13. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 17' 18''
14. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 18' 17''
15. David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 18' 20''
16. Jan Hirt (NSN Cycling Team) - a 18' 35''
17. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team) - a 20' 22''
18. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) - a 27 18''
19. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 38' 41''
20. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 44' 06''
21. Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) - a 47' 46''
22. Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 50' 06''
23. Wout Poels (Unibet Rose Rockets) - a 58' 39''
24. Einer Rubio (Movistar Team) - a 1h 00' 16''

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, brilló en la etapa reina del Giro de Italia 2026
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Einer Rubio, brillante en la etapa reina del Giro de Italia; protagonista en la montaña

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa reina del Giro de Italia 2026
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