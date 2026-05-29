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¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 19?

Los seis puertos de montaña, sumado al final en alto de la etapa reina, favorecieron las capacidades del ciclista colombiano del Netcompany INEOS, Egan Bernal.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 29 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa reina del Giro de Italia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa reina del Giro de Italia 2026
AFP

Egan Bernal llegó al Giro de Italia 2026 con el objetivo de confirmar que lo que había hecho en el inicio de la temporada no había sido casualidad. Recordemos que todo inició con un quinto lugar en la contrarreloj del Campeonato Nacional y siendo campeón de la prueba de ruta, defendiendo la corona. Después, dijo presente en su primera competencia en Europa, que fue la Clásica Faun-Ardèche, donde culminó de séptimo, siendo protagonista desde el inicio hasta el final.

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Posteriormente, 'el joven maravilla' disputó su primera carrera por etapas de la temporada, en el Tour de los Alpes. Fueron cinco jornadas, en las que se lució y dejó claro que tenía buenas piernas. Prueba de ello fue que culminó de segundo en la general, siendo subcampeón, solo detrás de Giulio Pellizzari (Red Bull BORA hansgrohe). Eso se revalidó con el quinto lugar en la Lieja Bastoña Lieja, superado por Tadej Pogacar, Paul Seixas, Remco Evenepoel y Emiel Verstrynge.

Con esa buena preparación, acudió a la 'corsa rosa', donde si bien no pudo responder como líder del Netcompany INEOS, su labor de gregario para Thymen Arensman ha sido digna de enmarcar. En repetidas ocasiones, ayudó a seleccionar los grupos, haciéndole la vida imposible a varios rivales, con sus arrancones en la montaña. Por eso, este viernes 29 de mayo, en el marco de la etapa reina, que fue la jornada número 19 del Giro de Italia 2026, no fue la excepción.

Egan Bernal, Jai Hindley y Jonas Vingegaard, en la montaña del Giro de Italia 2026
Egan Bernal, Jai Hindley y Jonas Vingegaard, en la montaña del Giro de Italia 2026
Getty Images

Egan Bernal nunca soltó ni dejó solo a su compañero de equipo, siendo determinante en cada uno de los ascensos del día (cuatro puertos de segunda, uno de primera, otro fuera de categoróa y final en alto). Eso sí, ese desgaste a lo largo de los 151 kilómetros de trayecto, entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), le pesó y pasó factura en el remate. Pese a ello, en una muestra de su grandeza, resiliencia y garra, que siempre muestra arriba de la bicicleta, lo sacó adelante.

Así las cosas, el 'joven maravilla' cruzó la meta en el puesto 13, a 2' 14'' del ganador, Sepp Kuss (Team Visma Lease a Bike), que firmó un tiempo de 4hh 28' 33''. Razón por la que, en la clasificación general, aparece en la décima posición, a 11' 19'' del portador de la 'maglia rosa', Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), con un registro acumulado de 75h 13' 16''.

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