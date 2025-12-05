Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Habrá final Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi en el Mundial 2026? Esto definió el sorteo

¿Habrá final Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi en el Mundial 2026? Esto definió el sorteo

Luego de que se conociera la conformación de todos los cuadrangulares de la Copa del Mundo, muchos se preguntan si puede haber partido soñado por el título.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: ¿se cruzarán en final del Mundial 2026?.jpg
Ya se sabe cuándo se cruzarían CR7 y Lionel Messi en el Mundial 2026.
Fotos: FPF y AFA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad