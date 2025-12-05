¿Habrá final Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi en el Mundial 2026? Esto definió el sorteo

El sorteo del Mundial 2026 de llevó a cabo en Washington, Estados Unidos, donde quedó definida la ruta hacia la final de cada uno de los favoritos al título, algo que previamente tuvo un manejo especial para las 4 primeras selecciones del ‘ranking’ FIFA.

En ese sentido, quedó establecido que España y Argentina, actual campeón, solo se podrán encontrar en la final, pues fueron puestos en lados opuestos del cuadro de competencia.

Entre tanto, también se había establecido que Francia e Inglaterra solo se puedían ver con España y Argentina en semifinales o en la final con el fin de que lo grandes partidos se presenten lo más adelante posible.

Sin embargo, para más de un aficionado resultaba llamativo saber si el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi se cruzarían en el Mundial 2026 y si podrían verse las caras en una posible final soñada, algo que finalmente se supo con la conformación de grupos.



¿Final del Mundial 2026 puede ser entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?

De acuerdo con la ruta que deberán seguir Portugal y Argentina, actual campeón de la Copa del Mundo, ambas estrellas se podrían cruzar en cuartos de final siempre y cuando terminen en el primer puesto de sus respectivos cuadrangulares.



El equipo de 'CR7' quedó en el grupo K, con la Selección Colombia, Uzbekistàn y el ganador del epechaje en el que están Irán, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo.

A su vez, Messi quedó en la serie J, en la que sus oponentes serán las escuadras de Argelia, Austria y Jordania.

De acuerdo con el cuadro de competencia, si ambos son segundos de sus cuadrangulares, se encontrarían en octavos, mientras que las posibilidades para que se vean las caras en una posible final pasan porque Portugal sea líder de su grupo y Argentina, segunda, o viceversa.

