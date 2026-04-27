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Gol Caracol  / Sao Paulo, sin varios titulares en visita a Millonarios; acá su probable titular para Sudamericana

Sao Paulo, sin varios titulares en visita a Millonarios; acá su probable titular para Sudamericana

Desde el domingo en la noche llegó el plante de Sao Paulo a Bogotá, en donde este martes se tiene previsto el duelo con Millonarios (7:30 p.m.), por la Sudamericana.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Sao Paulo, equipo brasileño.
Sao Paulo, equipo brasileño.
Getty Images.

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