Sao Paulo, sin varios titulares en visita a Millonarios; acá su probable titular para Sudamericana

Este martes, el estadio El Campín tendrá un visitante de lujo: Sao Paulo, de Brasil, que visitará a Millonarios, en la tercera fecha del grupo C de la Copa Sudamericana. El balón rodará a las 7:30 de la noche y los brasileños ya se instalaron en Bogotá, con la mira puesta en el duelo con los dirigidos por Fabián Bustos.

Y según los reportes de la prensa que sigue el día a día del cuadro tricolor, Sao Paulo presentará contra los 'embajadores' una nómina sin siete de sus habituales titulares, por decisión del entrenador Roger.

Así en territorio brasileño se quedaron jugadores como los laterales Lucas Ramon y Enzo Díaz, el defensor central Rafael Tolói, el mediocampista Danielzinho y los atacantes Artur, Luciano y Calleri, tal y como detalló este lunes 'Globo Esporte'. La razón para dicha decisión tendría que ver con un par de partidos importantes en el Brasileirao, como el próximo domingo contra Bahía y el del 10 de mayo frente a Corinthians, en el Neo Química Arena, en un clásico de quilates.

En la misma nota del referido medio se indicó que el once inicialista de Sao Paulo podría estar integrado por Rafael, Cédric, Alan Franco, Sabino y Wendell; Luan, Bobadilla y Cauly; Lucca, Tapia (Tetê) y André Silva.



Roger, DT de los ilustres visitantes a la capital colombiana, manifestó a la prensa que "necesitamos tener convicción en nuestro trabajo para poder planificar nuestros movimientos. Lo que determinará el resultado es alinear al equipo en las mejores condiciones posibles. Si eso significa que algunos jugadores jueguen menos minutos, para demostrarme que pueden estar entre los titulares, lo haremos con total determinación".

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La nómina de Sao Paulo realizará solamente un entrenamiento en Bogotá, con leves movimientos y algunas tareas de táctica fija y de esa manera quedar listos para el compromiso con los albiazules.

Cabe indicar que los brasileños marchan con 6 puntos, en el primer lugar del grupo C de la Sudamericana, y Millonarios, tiene 3 puntos y es tercero. O'Higgins, de Chile, y Boston River, de Uruguay, se enfrentarán este martes 28 de abril, a las 9 de la noche.

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