Carlos Darwin Quintero hizo el milagro en El Campín; Millonarios 1-0 Boston River, en Sudamericana

Millonarios consiguió este miércoles un triunfo clave por 1-0 sobre el Boston River uruguayo en el estadio El Campín de Bogotá gracias a un gol en el minuto 84 de Carlos Darwin Quintero del partido que cerró la segunda jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana.

El equipo Millonario quedó con tres puntos en el tercer puesto, los mismos que O'Higgins, y ambos equipos escoltan a Sao Paulo, que lidera con 6.

La clasificación del Grupo C la cierra sin puntos el conjunto uruguayo.

El tanto del equipo colombiano llegó tras una asistencia de Julián Angulo y un remate potente desde fuera del área del delantero Quintero que se coló junto al vertical derecho.



Así se rompió el equilibrio de un partido que hasta entonces había estado marcado por la falta de definición del conjunto local y la resistencia defensiva del equipo visitante.

Publicidad

Desde el pitido inicial, Millonarios mostró intención ofensiva y control del juego: En la primera mitad generó varias opciones claras, especialmente con Leonardo Castro y David Macalister Silva, pero no logró traducir su dominio en el marcador.

Boston River, por su parte, apostó por un bloque compacto y salidas rápidas, aunque con poca profundidad en el último tercio.

Radamel Falcao García fue el delantero más peligroso de Millonarios contra Boston River, por Copa Sudamericana AFP

Publicidad

Para el segundo tiempo, el equipo bogotano reforzó su ataque con los ingresos de Radamel Falcao García y el propio Quintero, lo que le permitió ganar presencia en campo rival.

A partir de ahí, insistió con remates de media distancia, centros al área y jugadas a balón parado, aunque sin claridad en la definición durante varios tramos del complemento. El gol terminó por reflejar esa insistencia.

Tras la ventaja del conjunto bogotano, Boston River adelantó líneas en busca del empate, pero careció de precisión. En el cierre, generó una opción clara con Agustín Amado que se fue desviada, mientras que Millonarios también tuvo una oportunidad para ampliar la diferencia con Leonardo Castro.

Con este resultado, Millonarios suma sus primeros tres puntos en el torneo continental y se mantiene en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

Publicidad

El grupo C de la Copa Sudamericana volverá a tener acción el próximo 28 de abril cuando Millonarios recibirá al líder Sao Paulo, mientras que Boston River visitará a O'Higgins.