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Gol Caracol  / Carlos Darwin Quintero hizo el milagro en El Campín; Millonarios 1-0 Boston River, en Sudamericana

Carlos Darwin Quintero hizo el milagro en El Campín; Millonarios 1-0 Boston River, en Sudamericana

Cuando parecía que el gol le era esquivo a Millonarios, que lo había intentado de todo a lo largo del partido, llegó la anotación en los últimos minutos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Carlos Darwin Quintero anotó el único gol de Millonarios contra Boston River, por Copa Sudamericana
Carlos Darwin Quintero anotó el único gol de Millonarios contra Boston River, por Copa Sudamericana
Colprensa

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