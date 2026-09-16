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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jordan Barrera tiene nuevo entrenador en Botafogo; dirigió a la Selección Brasil

Jordan Barrera tiene nuevo entrenador en Botafogo; dirigió a la Selección Brasil

Este miércoles, Botafogo se reportó en rede sociales, anunciando a su nuevo director técnico, tras la salida del portugués Franclim Carvalho.

Por: EFE
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Jordan Barrera, mediocampista colombiano de Botafogo, celebra un gol
Jordan Barrera, mediocampista colombiano de Botafogo, celebra un gol
AFP

Botafogo anunció este miércoles la contratación del exseleccionador brasileño Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' como su nuevo técnico en el lugar del portugués Franclim Carvalho, despedido el mes pasado por la serie de resultados negativos del club carioca.

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Tite, que estaba sin vínculo desde marzo pasado, cuando fue despedido del Cruzeiro, firmó un contrato para comandar hasta diciembre de 2028 al club de Río de Janeiro, que no alza un título importante desde que fue campeón brasileño y de la Copa Libertadores en 2024.

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El nuevo técnico del Botafogo fue uno de los seleccionadores más longevos de Brasil, con seis años en el comando de la Canarinha, con la que disputó los mundiales de 2018 y 2022, en los que fue eliminado prematuramente.

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Como técnico de Brasil venció el título de la Copa América de 2019.

Tras su salida de la selección, Tite fue técnico del Flamengo entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, y el año pasado asumió el Cruzeiro.

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Antes de ser seleccionador, el entrenador se destacó en el comando del Corinthians, club con el que alzó los títulos del Campeonato Brasileño, así como los de la Libertadores y del Mundial de Clubes de 2012.

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Como no alcanzó a ser inscrito en la competición, Tite asistirá desde las tribunas el partido de la noche de este miércoles entre Botafogo y Gremio por el Campeonato Brasileño, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

A partir del jueves tendrá 17 días para organizar al equipo debido a que Botafogo, eliminado de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil, tan solo disputa el Campeonato Brasileño en lo que resta de la temporada y a que el torneo será paralizado por la nueva fecha FIFA para amistosos internacionales.

Botafogo, en la decimocuarta posición de la clasificación de la Liga, con 32 puntos y a 25 unidades del líder Flamengo, lucha por alejarse de los cuatro últimos, que son castigados con el descenso.

Actualmente tan solo aventaja por cuatro puntos al Vasco da Gama, el primero de los amenazados con la pérdida de la categoría.

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Desde la salida de Carvalho el 18 de agosto pasado, Botafogo viene siendo entrenado por el interino Rodrigo Bellão, que asumirá como uno de los auxiliares en la comisión técnica de Tite.

El nuevo técnico inició su carrera en 1990 como entrenador del Guarany de Garibaldi y desde entonces ha pasado por los principales clubes brasileños, como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Internacional, y por algunos extranjeros como los emiratíes Al Ain y Al-Wahda.

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