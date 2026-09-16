Vea el penalti errado por Lamine Yamal en Barcelona vs. Racing de Santander, en La Liga de España

Este miércoles, Barcelona recibió al Racing de Santander por la fecha 6 de La Liga de España y Lamine Yamal erró una opción clara de gol en la primera parte.
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A los 45 minutos, Yamal fue el encargado de ejecutar un cobro desde los doce pasos, pero el arquero de Racing, Julen Agirrezabala, se estiró y evitó el gol.
Vea el penalti errado por Lamine Yamal:
¡NO, LAMINE! Yamal la cruzó y Agirrezabala adivinó sus intenciones. ¡El arquero evitó el 5-1 de Barcelona!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2026
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