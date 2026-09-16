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Gol Caracol  / Vea el penalti errado por Lamine Yamal en Barcelona vs. Racing de Santander, en La Liga de España

Vea el penalti errado por Lamine Yamal en Barcelona vs. Racing de Santander, en La Liga de España

La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, tuvo en sus pies el quinto gol de los 'culés', sin embargo, el arquero de Racing de Santander le atajó el cobro desde los doce pasos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Lamine Yamal, jugador de Barcelona.
Lamine Yamal, jugador de Barcelona.
afp.

Este miércoles, Barcelona recibió al Racing de Santander por la fecha 6 de La Liga de España y Lamine Yamal erró una opción clara de gol en la primera parte.

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A los 45 minutos, Yamal fue el encargado de ejecutar un cobro desde los doce pasos, pero el arquero de Racing, Julen Agirrezabala, se estiró y evitó el gol.

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