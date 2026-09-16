Vea el video de la expulsión de Juan Guillermo Cuadrado con Pisa que aplazó su debut con Millonarios

En Millonarios todo es felicidad por cuenta de los buenos resultados de los últimos partidos en medio del regreso de Alberto Gamero a la dirección técnica. Por si no fuera poco, Juan Guillermo Cuadrado, de gran recorrido en Europa, fue anunciado como nuevo refuerzo con bombos y platillos. Este jueves, el oriundo de Necoclí apareció en rueda de prensa junto al estratega samario, haciendo oficial un fichaje que sin duda rompe el mercado en Colombia.

Cuadrado respondió múltiples preguntas de los medios con mucho alegría de vestirse de azul, pero a la par reveló una noticia que no pone de todo contentos a los aficionados. El extremo deberá pagar dos fechas de sanción por cuenta de una expulsión que sufrió con el Pisa en el fútbol italiano.

Este episodio fue hace casi un año, el 25 de septiembre de 2025 para ser exactos. Pisa visitó al Torino por la segunda ronda de la Copa de Italia y a los 62 minutos Cuadrado fue expulsado por un fuerte reclamo al árbitro Ivano Pezzuto. El colombiano se notó muy molesto e incluso sus propios compañeros tuvieron que calmarlo. Ese día, su equipo perdió 1-0 y quedó eliminado del torneo.

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Vea la expulsión de Juan Guillermo Cuadrado en Torino vs. Pisa, por la Copa de Italia:

