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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La jugada de Millonarios para que Juan Guillermo Cuadrado pueda jugar contra Nacional

La jugada de Millonarios para que Juan Guillermo Cuadrado pueda jugar contra Nacional

Una expulsión con Pisa generó que Juan Guillermo Cuadrado tenga que pagar dos fechas de sanción, aplazando su debut con el 'embajador', pero el club tiene un plan.

Por: EFE
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, en su primer entrenamiento en Millonarios
Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, en su primer entrenamiento en Millonarios
AFP

El extremo colombiano, Juan Guillermo Cuadrado, aseguró, al ser presentado como refuerzo de Millonarios, que tenía el sueño de volver a jugar en Colombia, tras 17 años en los que militó en equipos de la Serie A italiana y la Premier League inglesa.

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"El fútbol colombiano viene en evolución, creciendo muchísimo (...) Uno tiene el sueño de volver a jugar en su país, yo jugué poco más de un año, no fue mucho, y siempre tuve la ilusión de volver, de estar en casa, y acá me siento en casa", expresó el jugador de 38 años, que militó en el Pisa de la Serie A la temporada pasada.

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El veterano futbolista, que jugó también en Juventus e Inter, mostró su alegría por "llegar a una institución tan grande y con tanta historia en Colombia" y destacó que los directivos del club le demostraron que realmente querían contar con él.

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"Creo que es muy importante cuando te hablan y demuestran ese afecto de que realmente te quieren y quieren contar contigo, entonces hablándolo con la familia decidimos dar el paso de nuevamente llegar a Colombia, el país que me vio nacer como futbolista", añadió Cuadrado, que en su país sólo había jugado en el Deportivo Independiente Medellín.

Antes, 'el Panita', como se le conoce en Colombia, jugó en Atalanta, Inter, Fiorentina, Lecce, Udinese y Juventus, club en el que estuvo entre 2015 y 2023 y con el que ganó once títulos, incluidas cinco de la Serie A.

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También estuvo en el Chelsea en la temporada 2014-2015, en la que ganó la Premier League y la Copa de la Liga, aunque jugó poco. Además, con la Selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado jugó la Copa América en 2011, 2015, 2016, 2019 y 2021 y los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

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En ese sentido, el volante manifestó además su emoción por volver al país al mismo tiempo que su excompañero de la selección colombiana James Rodríguez, fichado por el Atlético Nacional.

Juan Guillermo Cuadrado en su presentación como nuevo jugador de Millonarios.
Juan Guillermo Cuadrado en su presentación como nuevo jugador de Millonarios.
Foto oficial de Millonarios

"El hecho de que haya llegado James también le da un plus grandísimo al fútbol colombiano porque sabemos lo importante que ha sido a nivel mundial, admiro mucho lo que ha hecho, su trayectoria", expresó.

Sin embargo, ese reencuentro estaría en duda. El pasado 25 de septiembre, por la segunda ronda de la Copa Italia, fue expulsado por reclamarle al árbitro, en el juego entre Pisa y Torino. El castigo fue de dos fechas y dicha sanción deberá pagarla en el fútbol colombiano.

Así las cosas, de entrada, Juan Guillermo Cuadrado no podría estar en los siguientes dos encuentros del 'embajador': contra Boyacá Chicó, el sábado 19 de septiembre, y frente a Atlético Nacional, el jueves 24 de septiembre. Por lo que su debut sería el martes 29 de septiembre, enfrentando a Medellín.

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Pero desde el 'embajador' tienen otro plan. "Millonarios elevó consulta a DIMAYOR para que Juan Guillermo Cuadrado pague en Copa Betplay (no en Liga) las fechas de suspensión que arrastra por Copa Italia. Todavía no ha recibido respuesta", informó el periodista de Gol Caracol, Julián Capera.

Recordemos que los dirigidos por Alberto Gamero siguen en carrera en Copa BetPlay, donde se verán las caras con el Barranquilla, el sábado 3 de octubre, en el estadio Romelio Martínez.

Juan Guillermo Cuadrado, futbolista colombiano.
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