Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Santa Fe en Libertadores, tras Platense 1-1 Peñarol

Corinthians, líder del Grupo E, en el que también está Santa Fe, clasificó este jueves a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras el empate 1-1 entre Platense y Peñarol en Vicente López por la cuarta fecha, resultado que le aseguró el pase anticipado a la siguiente ronda.

El elenco brasileño había hecho su trabajo el miércoles en Bogotá, al empatar 1-1 con Independiente Santa Fe.

Con diez puntos en el bolsillo, el Timão se quedó con el primer boleto de la llave, ya que el Cardenal colombiano y el Carbonero uruguayo, ambos con dos unidades, no tienen margen para alcanzarlo en las dos jornadas restantes.

Platense, debutante histórico en el principal torneo de clubes de la Conmebol, es segundo de la zona con siete puntos.



Tabla de posiciones del grupo E de Copa Libertadores, tras Platense 1-1 Peñarol:

Grupo E

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Corinthians 4 3 1 0 7 1 +6 10 2 Platense 4 2 1 1 5 5 0 7 3 Peñarol 4 0 2 2 3 6 -3 2 4 Santa Fe 4 0 2 2 3 6 -3 2

Corinthians se mantiene invicto en la fase de grupos, con tres victorias y un empate, en una campaña que ha tomado un nuevo rumbo bajo la conducción del exseleccionador brasileño Fernando Diniz.



Diniz, quien llevó al Fluminense en 2023 a su primer título de la Libertadores, asumió el banquillo del Timão a comienzos de abril y ha devuelto la ilusión a la afición corinthiana de volver a conquistar el trofeo continental, como ocurrió por única vez en 2012.

Acción de juego en el duelo entre Corinthians vs. Santa Fe, por Copa Libertadores. Foto: AFP.

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"Vamos, Corinthians, hasta el final", sostuvo Diniz a modo de arenga tras el empate en la capital colombiana. "Fue otro partido con el estilo de la institución, con el auténtico espíritu corintiano", agregó.

En Vicente López, zona norte de Buenos Aires, Platense y Peñarol empataron 1-1 en un resultado que le da oxígeno al equipo uruguayo y a Santa Fe en la pelea por el segundo boleto a los octavos de final.

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Peñarol, pentacampeón de la Copa Libertadores, se puso en ventaja con un gol de gran factura de Facundo Batista a los 29 minutos, tras una buena definición dentro del área, picando la pelota por encima del arquero Matías Borgogno.

El Calamar igualó las acciones a los 39 minutos por intermedio de Agustín Lagos, con un remate de derecha dentro del área al palo ídem del arco defendido por Washington Aguerre.