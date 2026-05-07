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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Santa Fe en Libertadores, tras Platense 1-1 Peñarol

Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Santa Fe en Libertadores, tras Platense 1-1 Peñarol

Este jueves, luego de la igualdad entre argentinos y uruguayos, Corinthians aseguró su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, luego del 1-1 contra Santa Fe, el miércoles.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de may, 2026
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Platense vs Peñarol grupo E Copa Libertadores
Platense vs Peñarol grupo E de Copa Libertadores - Foto:
AFP

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