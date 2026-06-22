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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones en el grupo I, por el Mundial 2026, tras Noruega 3-2 Senegal

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo I, por el Mundial 2026, tras Noruega 3-2 Senegal

Después de una tarde 'mágica', en la que Erling Haaland y Kylian Mbappé fueron los protagonistas; Francia y Noruega sellaron su clasificación a las finales del certamen.

Por: AFP
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Erling Haaland festejando clasificación con Noruega, en el Mundial 2026.
Erling Haaland festejando clasificación con Noruega, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Dos partidos en el Mundial y cuatro goles en su cuenta: Erling Haaland guió este lunes a Noruega hacia los dieciseisavos de final en Norteamérica 2026, al firmar un nuevo doblete en el triunfo 3-2 de los escandinavos sobre Senegal.

Haaland fue nuevamente figura con sus dos tantos (48' y 58') en East Rutherford, Nueva Jersey, después de que el lateral derecho Marcus Pedersen inaugurara el marcador tras capitalizar un error del central Kalidou Koulibaly (48').

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Ismaïla Sarr descontó (53' y 90+3') para unos Leones de la Teranga que apretaron hasta el último instante.

Ya clasificados a la próxima fase, Francia y Noruega dominan la llave con seis puntos cada uno, mientras Senegal e Irak no han sido capaces de sumar.

Haaland, de 25 años, había hecho dos dianas en su estreno mundialista, en la victoria 4-1 sobre la selección iraquí.

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El próximo viernes, la Francia de Kylian Mbappé está en la mira.

Noruega vs Senegal en el Mundial
Noruega vs Senegal en el Mundial
AFP

La primera gran ocasión de gol de Noruega llegó rápido, con un cabezazo de Kristoffer Ajer que salvó sobre la línea el arquero de Senegal, Edouard Mendy.

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Los africanos, pese al susto, ganaron terreno y pasaron a manejar el balón.

Lo que pasa es que Noruega, cuando tenía la pelota, tenía muy claro qué hacer, con contragolpes muy peligrosos.

Cerca del descanso, Pedersen, sustituto del lesionado Julian Ryerson, sacó provecho a un grave fallo de Koulibaly.

Y Haaland avisaba: tiro al palo y una gran parada de Mendy a un cabezazo suyo.

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Del dicho al hecho. Una contra bien conducida por Odegaard fue fenomenalmente finalizada por Haaland tras la reanudación.

Senegal pareció encajar bien el golpe y Ismaïla Sarr respondió, pero otra vez Haaland trituró la ilusión senegalesa.

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Berg centró y el delantero del Manchester City disparó en el aire a la red.

Senegal tuvo una mala noticia adicional: la lesión de Mendy, sustituido por Mory Diaw.

Sobre el final, sin embargo, empujó y Ismaïla Sarr volvió a anotar con los 90 minutos agotados, pero Noruega resistió en un final con suspenso.

Así va la tabla de posiciones en el grupo L, del Mundial 2026:

PosiciónEquipoPTSPJGD
1Francia625
2Noruega624
3Senegal02-3
4Irak02-6
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