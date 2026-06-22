"Vale lo que Colombia demuestre dentro del terreno de juego, ahí se debe mostrar esa jerarquía"

El defensor Johan Mojica afirmó este lunes que la selección de Colombia debe corroborar su jerarquía cuando se encuentre este martes en Guadalajara con República Democrática del Congo en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026.

"Nos hemos dado cuenta con otros resultados de que lo que vale es lo que se hace dentro del terreno de juego, por más camisa que pese o no, o las figuras que tenga cada selección, lo que vale es lo que demuestra dentro del terreno de juego y nosotros tenemos que mostrar esa jerarquía", dijo el jugador del Mallorca español.

"Sabemos de la fortaleza que tiene el Congo, también de sus debilidades. Esperamos con nuestro fútbol contrarrestar lo que ellos hacen muy bien", explicó.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo busca este martes su segunda victoria, luego de que en su debut se impuso por 3-1 a Uzbekistán en Ciudad de México.



República Democrática del Congo sustrajo un empate 1-1 a Portugal en el debut.

Johan Mojica; jugador de la Selección Colombia en una acción de juego AFP

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A su vez, el centrocampista Jhon Arias definió al rival como una selección que merece cuidado.

"Es una gran selección. Tuvo un partido bastante interesante con Portugal. Sabemos que es una selección con la que debemos tener precaución", señaló.

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El jugador del Palmeiras admitió que la preparación de los jugadores también debe tener la variación de componentes como la altitud, la humedad y el calor.

En una tarde lluviosa, Colombia realizó entrenamiento abierto a medios de comunicación en el que hicieron trabajo en espacios reducidos.

Colombia lidera el Grupo K con tres puntos, seguido de Portugal y República del Congo, que tienen uno. Uzbekistán cierra sin unidades.

En el equipo tricolor de Colombia la única preocupación de Lorenzo en las últimas horas de cara a su segundo partido mundialista en territorio mexicano tuvo que ver con el estado del goleador del Bayern de Múnich Luis Díaz.

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El Guajiro constató con los días su molestia muscular no revestía mayor duda.

A pesar de las buenas sensaciones dejadas por los Cafeteros, Lorenzo ha estado pendiente del estado del creativo James Rodríguez, de discreto desempeño en el debut, aunque muy satisfecho por la irrupción de dos alternativas de ataque: Juan Camilo 'el Cucho' Hernández y Jáminton Campaz.

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No obstante, nada parece indicar que proyecte cambios de entrada en la sociedad de ataque formada por Lucho Díaz y Luis Suárez.

Los Leopardos congoleses sorprendieron en el debut por el orden y el sacrificio defensivo, y la puntería de Yoane Wissa, quien al marcar a Portugal se convirtió en el primer jugador que anota para su país en un Mundial.

El seleccionador Sébastien Desabre tendrá que gestionar el desgaste físico acumulado en Houston ante Portugal.

La estructura defensiva con cinco jugadores debe mantenerse para neutralizar la dinámica colombiana.