Gianni Infantino, a los 'pies' de Lionel Messi: "Gracias por contagiar tanta alegría"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, felicitó a Leo Messi por convertirse en el máximo artillero de la historia de la Copa del Mundo, con los dos goles que metió ante Austria, en el partido disputado en el AT&T de Arlington.

"El increíble Lionel Messi tiene ahora el récord en solitario con 18 goles. Felicitaciones y gracias por contagiar tanta alegría e inspirar a la gente de todo el mundo con tanta constancia y excelencia", publicó en su cuenta de Instagram.

De igual forma, la cantante Shakira, que presenció el encuentro en un palco con sus hijos, dijo estar orgullosa del capitán argentino. "Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos!!! Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!", publicó en su perfil de la misma red social.

La cantante colombiana, que interpreta uno de los himnos del Mundial (DAI, DAI) actuará este martes en Dallas, dentro de la gira estadounidense del "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".



Messi, el líder argentino, camino a la cuarta conquista

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No hay estructura impenetrable para Lionel Messi. Este lunes, cuando Argentina más lo necesitó, estuvo allí, los 90 minutos, para llevar a su equipo a 16avos con un doblete ante Austria, y convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Pese a haber fallado un penal al inicio del partido, Messi anotó los dos goles contra los austriacos (38' y 90+5'), haciendo vibrar al Dallas Stadium de Texas, tomado por la hinchada albiceleste.

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"Estoy muy feliz por el triunfo, fue importantísimo, duro, trabajado y nos da tranquilidad para lo que viene. El partido estuvo igualado, intenso y estamos felices de sumar 6 puntos", dijo Messi, elegido jugador más valioso del encuentro.

Lionel Messi, delantero de la Selección Argentina, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales AFP

"Hoy hubo un momento donde estaba con mucha bronca por el penal, porque erré y la pateé muy mal y bueno, por suerte pudimos revertir toda esa situación", agregó.

El astro argentino también celebró este lunes convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 18 tantos.