Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Mbappé tajante sobre Messi; "No me fijo en lo que hace, Leo siempre marca y siempre lo hará"

Mbappé tajante sobre Messi; "No me fijo en lo que hace, Leo siempre marca y siempre lo hará"

Tras marcar doblete con Francia, Mbappé fue consultado sobre Messi, quien marcó también un doblete el mismo día con Argentina. El francés fue tajante al responder.

Por: EFE
Actualizado: 22 de jun, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé con Francia
Kylian Mbappé con Francia
AFP

El delantero francés Kylian Mbappé, autor de un doblete en la victoria por 3-0 de Francia sobre Irak, aseguró este lunes que no presta atención a lo que hace el argentino Lionel Messi, convertido horas antes en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

"Leo siempre marca. Siempre lo ha hecho, marcar. Siempre lo hará. Si me centrara en ver lo que lace Leo, tendría que esforzarme aún más", afirmó Mbappé en zona mixta del estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia.
Exclusivo
Selección Colombia

A Luis Díaz lo ven con respeto en el Mundial 2026; "de los mejores del planeta"

James Rodríguez
Gol Caracol

Así le ha ido a Colombia frente a selecciones africanas en los Mundiales; turno para RD Congo

"Así que no, no me fijo en lo que hace (Messi) para nada. Solo pienso en ayudar a mi equipo", añadió Mbappé, que contra Irak cumplió 100 partidos con la camiseta de Francia.

Messi se convirtió este lunes en el máximo goleador histórico en Mundiales con 18 goles, mientras que Mbappé le sigue con 16, los mismos que el alemán Miroslav Klose. El argentino ya lleva cinco dianas en esta Copa del Mundo, por cuatro del francés.

Mbappé también habló de sus sensaciones tras las dos primeras victorias de Francia con dos dobletes de su autoría.

Publicidad

"Me siento muy bien. Todo el mundo sabe que el mundial para un jugador es un objetivo importante", dijo el delantero.

Kylian Mbappé, delantero de Francia.
Kylian Mbappé, delantero de Francia.
AFP.

"Yo he intentado hacer la mejor temporada posible con el Real Madrid, tuve una lesión importante de verdad en enero. Después volví de la mejor manera posible a nivel físico y mental y he intentado llegar aquí en buenas condiciones", añadió.

Publicidad

Finalmente, el francés se reflexionó sobre la interrupción de más de dos horas que tuvo el partido por la fuerte tormenta que cayó sobre Filadeldia.

"Ha sido una noche muy larga. Pasó mucho tiempo, a nivel emocional y también con muchos nervios. Es muy difícil porque teníamos que mantenernos concentrados, teníamos que estar presentes en el vestuario", dijo

"Fueron hora y media, casi dos horas, en el vestuario. Mantenerse concentrado es muy difícil. Exige mucho. Hicimos un gran esfuerzo, para tratar de seguir involucrados. Es muy complicado, pero al final, cumplimos con nuestro objetivo", añadió.

Luis Díaz y James Rodríguez en duelo con la Selección Colombia.
Selección Colombia

Tutela en contra de James Rodríguez y Luis Díaz, mientras están con Selección Colombia en el Mundial

Cristiano Ronaldo, capitán portugués, en medio de un entrenamiento en el Mundial 2026
Gol Caracol

"Cristiano Ronaldo es de los mejores siempre; marca de todas las maneras posibles"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Selección Francia

Selección Argentina

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad