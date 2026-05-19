Así fue el penalti errado por Rodrigo Contreras en Sao Paulo 1-1 Millonarios; era el de la victoria

Así fue el penalti errado por Rodrigo Contreras en Sao Paulo 1-1 Millonarios; era el de la victoria

En el estadio Morumbí, en Brasil, el delantero argentino Rodrigo Contreras falló lo que pudo ser el gol de la victoria para Millonarios, al minuto 88, en la fecha 5 de la Copa Sudamericana 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de may, 2026
Rodrigo Contreras Sao Paulo vs Millonarios

Millonarios tuvo una chance clara de conseguir un triunfazo en Brasil contra Sao Paulo, este martes, por Copa Sudamericana, pero Rodrigo Contreras falló un penalti al minuto 88 del compromiso en el estadio Morumbi.

Al final fue empate 1-1, gracias al gol de Jorge Hurtado al 80', pero el delantero argentino tuvo una opción de darle los tres puntos a los 'embajadores', pero mandó la pelota por arriba del travesaño.

La jugada que llevó a que el árbitro central pitara penalti fue del habilidoso atacante Alex Castro, quien se metió en el área y le cometieron falta.

Así fue el penalti errado de Rodrigo Contreras en Sao Paulo vs Millonarios:

