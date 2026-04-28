Cómo quedó la tabla de posiciones en la Copa Libertadores, tras Tolima 3-0 Coquimbo Unido

Este martes 28 de abril, Tolima recibió en casa a Coquimbo Unido, cuadro al que venció por 3-0 con anotaciones de Sebastián Guzmán, Luis Fernando’ Chino’ Sandoval y Jersson González, para sumar su primer triunfo en el grupo B, de la Copa Libertadores.

Así las cosas, en la parte alta de la zona aparece Nacional de Uruguay, que en dos partidos suma cuatro unidades con un balance positivo de goles (4 a favor y 2 en contra). Muy cerca se ubican Coquimbo Unido y Tolima; ambos con tres encuentros disputados y cuatro puntos, lo que evidencia la paridad en la competencia. Sin embargo, la diferencia de goles marca la diferencia a favor de los colombianos.

En este contexto, destaca el rendimiento de los ibaguereños, quienes vencieron por tres goles de diferencia a los chilenos. Este resultado no solo mejora su diferencia de gol, sino que también representa un impulso anímico significativo dentro del grupo.

Más allá del marcador, lo relevante es que Tolima, al imponerse en este duelo directo, consigue sumar sus primeros tres puntos en el grupo, un paso fundamental para mantenerse en la pelea por la clasificación.



Tolima festejando triunfo contra Coquimbo Unido, por Copa Libertadores. Foto: Colprensa.

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Por su parte, Coquimbo Unido queda con un saldo negativo en goles, mientras que Universitario, en tanto, cierra la tabla con solo un punto en dos partidos. Así, cada encuentro empieza a ser determinante en un grupo muy competitivo.

No obstante, es importante recalcar que Universitario y Nacional se enfrentarán este miércoles, a las 9:00 p.m. (hora colombiana), por el duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo B.

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El Deportes Tolima volverá a jugar por la Copa Libertadores el próximo 6 de mayo a las 9:00 p. m. (hora colombiana), enfrentando a Club Nacional de Football en Ibagué, en un duelo clave de la fase de grupos donde buscará sumar puntos importantes para avanzar en el torneo organizado por la Conmebol.



Así quedó la tabla de posiciones en el grupo B, de la Copa Libertadores: