Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones en la Copa Libertadores, tras Tolima 3-0 Coquimbo Unido

Cómo quedó la tabla de posiciones en la Copa Libertadores, tras Tolima 3-0 Coquimbo Unido

El cuadro ibaguereño ganó, gustó y goleó en casa al conjunto chileno, para llegar a las cuatro unidades y meterse de lleno en la clasificación hacia las finales de la Libertadores.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de abr, 2026
Comparta en:
Tolima sumó su primera victoria en la Copa Libertadores 2026, tras vencer a Coquimbo Unido.
Tolima sumó su primera victoria en la Copa Libertadores 2026, tras vencer a Coquimbo Unido.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad