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Gol Caracol  / Pronunciamiento de FIFA sobre el percance que sufrió Uruguay en el Mundial 2026

Pronunciamiento de FIFA sobre el percance que sufrió Uruguay en el Mundial 2026

Uno de los hechos insólitos que ha dejado el Mundial 2026, hasta el momento, tuvo como protagonista al conjunto 'charrúa', quien recibió una respuesta de la FIFA.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Federico Valverde, mediocampista de la Selección Uruguay, en el Mundial 2026
Federico Valverde, mediocampista de la Selección Uruguay, en el Mundial 2026
AFP

La FIFA aclaró este domingo que "un error de habilitación de la aerolínea en México" provocó el retraso de la selección uruguaya, que llegó con más de tres horas de demora a Miami, donde mañana jugará contra Arabia Saudí su primer partido en el Mundial 2026.

"Debido a un error de habilitación de la aerolínea en México, la salida de la selección uruguaya desde Cancún hacia Miami se vio demorada. La aerolínea ya pidió disculpas por los inconvenientes causados. La FIFA se mantuvo en permanente contacto con el plantel uruguayo durante la espera y trabajó junto a las autoridades del aeropuerto y los socios operativos para agilizar el proceso y minimizar las complicaciones en el itinerario de viaje del equipo", indicó la entidad en un comunicado enviado a EFE.

Acción de juego en el duelo entre Costa de Marfil vs. Ecuador, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

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Finalmente, la delegación uruguaya aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale sin novedades y enseguida el seleccionador Marcelo Bielsa y el capitán del equipo, José María Giménez, se desplazaron al estadio Hard Rock de Miami para ofrecer una conferencia de prensa.

El resto del grupo se dirigió directamente al hotel de concentración en Miami, donde desde primeras horas de la tarde se hallaba un numeroso grupo de hinchas uruguayos.

Federico Valverde, mediocampista de la Selección Uruguay, en el Mundial 2026
Federico Valverde, mediocampista de la Selección Uruguay, en el Mundial 2026
AFP

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En el Hard Rock, Uruguay se estrenará en la Copa del Mundo 2026 frente a su par de Arabia Saudí en partido del Grupo H que se jugará este lunes a partir de las 18:00 hora local.

Las otras dos integrantes del grupo son España y Cabo Verde, que se medirán el mismo lunes a las 16:00 GMT.

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A raíz del incidente ocurrido este domingo, la prensa uruguaya recordó que, justamente, en el Mundial de Sudáfrica 2010 a la Celeste le ocurrió algo similar. En aquel torneo finalizó en la cuarta posición.

Jugadores de la Selección de Suecia, festejando anotación en el Mundial 2026.
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