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Gol Caracol  / Vea el polémico gol de Mattias Svanberg, en Suecia vs. Túnez, por el Mundial 2026

Vea el polémico gol de Mattias Svanberg, en Suecia vs. Túnez, por el Mundial 2026

El cuadro sueco, que vivió varios segundos de suspenso debido a la revisión del VAR; al final pudo festejar la cuarta anotación en duelo contra los africanos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Suecia goleó 5-1 a Túnez, en su debut por el Mundial 2026.
Suecia goleó 5-1 a Túnez, en su debut por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Suecia siguió de largo frente a Túnez y, ahora, volvió a hacer daño en la zona defensiva de los africanos, que no la pasan nada bien sobre el final.

Y es que, aprovechando una desatención de los tunecinos; Mattias Svanberg apareció con un remate que terminó dentro del arco rival. No obstante, hubo suspenso por un posible fuera de lugar, que fue tema de análisis y revisión por varios segundos en el VAR.

Jugadores de la Selección de Suecia, festejando anotación en el Mundial 2026.
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Vea el gol de Viktor Gyökeres, en Suecia vs. Túnez, por el Mundial 2026

Omar Rekik celebra el gol de Túnez contra Suecia por el Mundial 2026
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Sin embargo, al final el central decretó que era válida la anotación y así se concretó el cuarto gol de los suecos.

Vea el gol de Mattias Svanberg, en Suecia vs. Túnez:

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