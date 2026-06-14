Vea el polémico gol de Mattias Svanberg, en Suecia vs. Túnez, por el Mundial 2026

Suecia siguió de largo frente a Túnez y, ahora, volvió a hacer daño en la zona defensiva de los africanos, que no la pasan nada bien sobre el final.

Y es que, aprovechando una desatención de los tunecinos; Mattias Svanberg apareció con un remate que terminó dentro del arco rival. No obstante, hubo suspenso por un posible fuera de lugar, que fue tema de análisis y revisión por varios segundos en el VAR.

Sin embargo, al final el central decretó que era válida la anotación y así se concretó el cuarto gol de los suecos.

Vea el gol de Mattias Svanberg, en Suecia vs. Túnez:

¡GOOOOL DE SVANBERG!



Tras la revisión en el VAR, Falcón Pérez convalidó el cuarto gol de Suecia ante Túnez.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lC4sghrL9x — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026