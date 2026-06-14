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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones del grupo F del Mundial 2026; Suecia, la gran sorpresa

Así quedó la tabla de posiciones del grupo F del Mundial 2026; Suecia, la gran sorpresa

Después de que Países Bajos y Japón abrieran la acción en esta zona del Mundial 2026, los suecos no tuvieron piedad de Túnez, golearon y 'pican en punta'.

Por: AFP
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Suecia celebra uno de sus goles contra Túnez en el Mundial 2026
Suecia celebra uno de sus goles contra Túnez en el Mundial 2026
AFP

Suecia goleó a Túnez 5-1 el domingo en el estadio de Monterrey, resultado con el que se convirtió en líder del grupo F del Mundial 2026 luego del empate entre Países Bajos y Japón.

La victoria sueca incluyó dos goles de Yasin Ayari, de ascendencia tunecina, y un tanto conseguido por Mattias Svanberg solo segundos después de haber ingresado de cambio al 84'.

Ayari abrió el marcador al minuto siete y Alexander Isak amplió la ventaja al 30.

Omar Rekik descontó de cabeza por los tunecinos al minuto 43, pero poco después de iniciado el segundo tiempo Suecia aprovechó un error defensivo del capitán africano Ellyes Skhiri y marcó el 3-1 por conducto de Viktor Gyökeres.

Svanberg hizo el cuarto gol al 84' segundos después de entrar a la cancha de cambio y al minuto 90+6 Ayari cerró la goleada.

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Oficialmente 50.987 aficionados asistieron al estadio de Monterrey donde algunos fanáticos abuchearon las pausas de rehidratación, criticadas por algunos entrenadores y futbolistas.

En la actividad previa del grupo F Japón y Países Bajos empataron en Dallas 2-2.

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Tabla de posiciones del grupo F del Mundial 2026

1. Suecia - 3 pts. (+3)
2. Japón - 1 pts. (0)
3. Países Bajos - 1 pts. (0)
4. Túnez - 0 pts. (-3)

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