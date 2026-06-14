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Gol Caracol  / Suecia, una máquina de hacer goles; victoria 5-1 sobre Túnez en el Mundial 2026

Suecia, una máquina de hacer goles; victoria 5-1 sobre Túnez en el Mundial 2026

De la mano de Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Mattias Svanberg y Yasin Ayari, quien firmó un doblete, Suecia ganó, gustó y goleó en su debut.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Suecia se puso en ventaja sobre Túnez, en el Mundial 2026, por intermedio de Yasin Ayari
Suecia se puso en ventaja sobre Túnez, en el Mundial 2026, por intermedio de Yasin Ayari
AFP

La selección de Suecia goleó este domingo por 5-1 a la de Túnez tras someterla desde los primeros minutos y el triunfo le pemitió saltar al primer lugar del Grupo F que también integran Países Bajos y Japón.

Yasin Ayari, dos veces; Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Mattias Svanberg convirtieron por los suecos, mientras por los africanos descontó Omar Rekik.

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Los europeos comenzaron con dominio en mitad de cancha y en el minuto 7 tomaron ventaja con un remate de pierna derecha de Ayari, luego de dos despejes del guardameta Moulhib Chamakh, en disparos de Isak y Gyokeres.

Túnez reaccionó; en el minuto 13 creó peligro con un remate de Anis Slimane, despejado por el portero Kristoffer Nordfeldt y pisó el área rival, sobre todo después de la pausa de hidratación, pero cuando mejor se veía, recibió un segundo golpe.

Gyokeres le sirvió un balón a Isak, quien apareció por la banda izquierda, se sacudió la marca de Montassar Talbi y de derecha puso el 2-0, con complicidad de Chamakh.

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Los suecos le bajaron el ritmo al duelo; los tunecinos fueron pacientes y en el 43 descontaron con un gol de cabeza de Rekik, con asistencia de Hannibal Mejbri.

Un error garrafal de Ellyes Skhiri echó a perder un buen momento de las Águilas de Cártago en el partido; en el 60 perdió un balón, recuperado por Isak, quien se lo puso a su cómplice Gyokeres, anotador del 3-1 con un remate de derecha.

Suecia goleó 5-1 a Túnez, en su debut por el Mundial 2026.
Suecia goleó 5-1 a Túnez, en su debut por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

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El gol le bajó el ánimo a los tunecinos, que en el 84 recibieron un cuarto gol. A los pocos segundos de entrar en la cancha, Svensson anotó de derecha a pase de Isak.

Un disparo de derecha de Ayari desde fuera del área en el 90+5 confirmó la goleada por 5-1

Suecia saltó al liderato del Grupo F, con tres puntos, dos más que Países Bajos y Japón, que empataron este domingo 2-2. Túnez va cuarto de la clasificación con una derrota en un partido.

En la segunda jornada, el próximo sábado 20 de junio, Túnez enfrentará a Japón en Monterrey, en el partido 1.000 de los Mundiales, y Suecia enfrentará en Houston a Países Bajos.

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