Atajadota de Emiliano 'Dibu' Martínez para salvar a Argentina; Pau Cubarsí lo puso a 'volar'

Argentina y España se fueron empatados 0-0 en el tiempo reglamentario en la final del Mundial 2026, y uno de los responsables fue el arquero Emiliano 'Dibu' Martínez, quien se lució con varias atajadas, en especial una al minuto 76.

En ese momento, primero se dio un remate de Pedri que pudo controlar con tranquilidad, pero en la continuación de la acción, el que apareció fue el defensor Pau Cubarsí quien disparó de media distancia y puso a volar al arquero sudamericano.

Así fue la atajada de Emiliano 'Dibu' Martínez en Argentina vs España: