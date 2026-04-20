Atención, hay fecha y hora para Barcelona vs Real Madrid, clásico de la Liga de España

El Barcelona vs Real Madrid, el clásico de la segunda vuelta de LaLiga EA Sports 2025/26, correspondiente a la trigésima quinta jornada, se disputará el domingo 10 de mayo a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Según ha informado este lunes LaLiga, el encuentro del Spotify Camp Nou cerrará la sesión dominical de dicha jornada, que abrirán a las 14.00 el Mallorca y el Villarreal en el estadio de Son Moix.

La jornada empezará el viernes 8 de mayo con el Levante-Osasuna y acabará el lunes 11 con el Rayo Vallecano-Girona.



Fecha 35 – Liga de España (Hora Colombia)

Viernes 8 de mayo



2:00 p. m. → Levante vs. Osasuna

Sábado 9 de mayo



7:00 a. m. → Elche vs. Alavés

9:15 a. m. → Sevilla vs. Espanyol

11:30 a. m. → Atlético de Madrid vs. Celta

2:00 p. m. → Real Sociedad vs. Betis

Domingo 10 de mayo



2:00 p. m. → Barcelona vs. Real Madrid

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, en la final de la Supercopa de España contra Barcelona AFP

9:15 a. m. → Athletic vs. Valencia

11:30 a. m. → Oviedo vs. Getafe

7:00 a. m. → Mallorca vs. Villarreal



Lunes 11 de mayo

