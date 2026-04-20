Atención, hay fecha y hora para Barcelona vs Real Madrid, clásico de la Liga de España

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El Barcelona vs Real Madrid, el clásico de la segunda vuelta de LaLiga EA Sports 2025/26, correspondiente a la trigésima quinta jornada, se disputará el domingo 10 de mayo a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana).
Según ha informado este lunes LaLiga, el encuentro del Spotify Camp Nou cerrará la sesión dominical de dicha jornada, que abrirán a las 14.00 el Mallorca y el Villarreal en el estadio de Son Moix.
La jornada empezará el viernes 8 de mayo con el Levante-Osasuna y acabará el lunes 11 con el Rayo Vallecano-Girona.
Viernes 8 de mayo
Sábado 9 de mayo
Domingo 10 de mayo
Lunes 11 de mayo