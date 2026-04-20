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Gol Caracol  / Atención, hay fecha y hora para Barcelona vs Real Madrid, clásico de la Liga de España

Atención, hay fecha y hora para Barcelona vs Real Madrid, clásico de la Liga de España

Este lunes se conoció la programación de la fecha 35 de la Liga de España, en la que el partido más atractivo será el derbi entre el Barcelona y el Real Madrid, en el estadio Camp Nou.

Por: EFE
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Barcelona vs Real Madrid
Lamine Yamal y Kylian Mbappé en Barcelona vs Real Madrid - Foto:
AFP

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