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Gol Caracol  / "Cuando no ganas dos años un título en Real Madrid saltan las alarmas; el ruido siempre es mayor"

"Cuando no ganas dos años un título en Real Madrid saltan las alarmas; el ruido siempre es mayor"

Real Madrid y su temporada para el olvido es tema en Europa y en el mundo entero. Una vieja gloria se refirió sobre el tema y hasta habló del posible nuevo entrenador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de abr, 2026
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