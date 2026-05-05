Atentos en la Selección Colombia: Uzbekistán, con lista de 40 jugadores y a entrenamientos

Cada vez falta menos para que ruede la pelota en el Mundial 2026, cita orbital en donde la Selección Colombia espera realizar una buena presentación. La 'tricolor' comparte el grupo K con Uzbekistán, Portugal y República Democrática del Congo, siendo el debut frente a los dirigidos por Fabio Cannavaro.

Precisamente, el director técnico italiano al servicio del combinado de Asia Central, reveló este martes información importante de cara a la cita orbital a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá: un listado para un campamento de entrenamiento y del cual saldrá la nómina definitiva para encarar el certamen a partir del mes de junio.

Cannavaro citó un total de 40 jugadores, mismos que estarán concentrados en Tashkent, la capital de Uzbekistán, desde este miércoles 6 hasta el 26 de mayo.

Según comunicó la selección asiática en sus plataformas digitales, en esta "concentración se disputarán partidos de entrenamiento a puerta cerrada contra clubes de la Superliga local".

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Entre los citados por Fabio Cannavaro destacada la presencia de Abdukodir Khusanov, defensor del Manchester City, quien se espera que se una al campamento de entrenamiento tras culminar sus compromisos con los 'ciudadanos' en la presente campaña. Igualmente, en la lista se observó que otros deportistas adelantan procesos de recuperaciones por lesiones.

A lista do Uzbequistão para o início da preparação para a Copa.



Os jogadores marcados com asteriscos estão lesionados e/ou se apresentarão ao final dos compromissos com seus clubes. pic.twitter.com/ikzOsG0CDl — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) May 5, 2026