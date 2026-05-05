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Gol Caracol  / Atentos en la Selección Colombia: Uzbekistán, con lista de 40 jugadores y a entrenamientos

Atentos en la Selección Colombia: Uzbekistán, con lista de 40 jugadores y a entrenamientos

Hace pocos minutos, se reveló información oficial del primer rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026, en el grupo K, que es Uzbekistán.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de may, 2026
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Uzbekistán es uno de los rivales de la Selección Colombia en el Mundial 2026.
Uzbekistán es uno de los rivales de la Selección Colombia en el Mundial 2026.
Foto: Getty Imágenes

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