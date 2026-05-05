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Gol Caracol  / Ciclismo  / Giro de Italia 2026; Enric Mas será el líder de Movistar y Einer Rubio, la carta para la montaña

Giro de Italia 2026; Enric Mas será el líder de Movistar y Einer Rubio, la carta para la montaña

Movistar destapó hace algunos minutos las cartas para el Giro de Italia, que se correrá desde este viernes 8 de mayo y que se verá EN VIVO en Caracol Sports y Ditu.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 5 de may, 2026
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Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, se lució en el Gran Piemonte
Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, se lució en el Gran Piemonte
Getty Images

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