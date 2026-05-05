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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y Luis Javier Suárez se metieron en escalafón de cracks; celebra Colombia

Luis Díaz y Luis Javier Suárez se metieron en escalafón de cracks; celebra Colombia

Los colombianos han tenido buenos números con sus clubes y eso les permitió ser distinguidos en un valioso escalafón. ¡Entérese qué pasó con Luis Díaz y Luis Javier Suárez!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 5 de may, 2026
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Luis Díaz Díaz y Luis Javier Suárez, figuras en Bayern Múnich y Sporting Lisboa.
Luis Díaz Díaz y Luis Javier Suárez, figuras en Bayern Múnich y Sporting Lisboa.
Fotos: AFP y Getty

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