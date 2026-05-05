Luis Díaz y Luis Javier Suárez se metieron en escalafón de cracks; celebra Colombia

Luis Díaz y Luis Javier Suárez son los jugadores colombianos del momento en Europa. El guajiro es pieza clave y figura en el Bayern Múnich, mientras que el samario lidera con sus goles al Sporting Lisboa; siendo la primera campaña de ambos en sus actuales clubes.

Recordemos que Díaz Marulanda arribó al 'grande de Baviera' procedente del Liverpool por una cantidad aproximada de 70 millones de euros más bonificaciones; por el lado de Suárez Charris llegó a los 'leones' a cambio de 22 millones de euros más bonus desde el Almería, y con la cruz a cuestas de reemplazar en la delantera a Viktor Gyokeres, quien actualmente milita en el Arsenal inglés.

Lo cierto es que ni Luis Fernando ni Luis Javier, los dos 'cracks' de la Selección Colombia han desentonado en sus escuadras, ya que han retribuido a esa confianza con goles, asistencias y grandes noches de fútbol. Esa buena actualidad les permitió meterse en importante escalafón.

Así fue como la página especializada en mercado de fichajes y transferencias, 'Transfermarkt' realizó un listado con las mejores incorporaciones e influyentes del curso en el 'viejo continente, de las ligas 'top', ocupando los 'cafeteros' los primeros lugares; encabezan este ranking. Los números de los futbolistas oriundos de la Costa Caribe colombiana "han sido superlativos y entre los fichajes del top, la diferencia es abismal", se leyó.



"Díaz es hoy por hoy uno de los mejores jugadores del mundo y sus números iniciales con Bayern Múnich han sido sobresalientes. A comienzos del curso, el cuadro alemán pagó 70 millones por sus servicios y desde ese entonces, el extremo se ha registrado con 26 goles y 21 asistencias en 47 partidos, 47 contribuciones totales que lo ubican cuarto entre los jugadores más influyentes de la élite europea", escribieron de 'Lucho' Díaz y su excelsa campaña con el 'grande de Baviera'.

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Por el lado de Luis Javier Suárez reseñaron que "su carrera individual ha sido interesante, delantero 'cafetero' que salió de Almería en 22,9 millones y que ha dejado su mejor pasantía profesional en Sporting CP. Suárez ha hecho 41 contribuciones en sus primeros 49 partidos en suelo portugués".

En este listado, los 'Lucho' superaron a Joao Pedro, brasileño del Chelsea, a Marcus Rashford del Barcelona, y a Marco Asensio, quien milita en el Fenerbahçe.