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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Luis Díaz en Champions League

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Luis Díaz en Champions League

Luis Díaz y sus compañeros del Bayern Múnich se alistan para recibir en el Allianz Arena al PSG por la vuelta de las semifinales de la Champions League. ¡Prográmese y no se pierda este partidazo!

Por: EFE
Actualizado: 5 de may, 2026
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Bayern Múnich y PSG se enfrentan por un lugar en la final de la Champions League.
Bayern Múnich y PSG se enfrentan por un lugar en la final de la Champions League.
Fotos: Getty Imágenes

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