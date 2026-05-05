Partidos EN VIVO HOY 5 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

Este martes, el calendario de futbolero promete emociones en la Champions League, certamen que definirá finalista para esta edición entre Arsenal y Atlético de Madrid. Además, habrá actividad en la Copa Libertadores y Sudamericana.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY martes 5 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 5 de mayo del 2026:

Equipos Hora/Canal Arsenal vs. Atlético Madrid 2:00 p.m. Champions League - Disney+ Premium, ESPN Deportivo Riestra vs. Gremio 5:00 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 5 CA Juventud vs. Atlético Mineiro 5:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO