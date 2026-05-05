Partidos EN VIVO HOY 5 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

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Este martes, el calendario de futbolero promete emociones en la Champions League, certamen que definirá finalista para esta edición entre Arsenal y Atlético de Madrid. Además, habrá actividad en la Copa Libertadores y Sudamericana.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY martes 5 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.